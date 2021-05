» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 15/may/2021 de La Auténtica Defensa. Deportes y Medios:

"Fútbol con Estilo" ya está listo para un apasionante domingo







Estará en Mitre y Puccini para Villa Dálmine vs Almagro y tendrá conexión directa con Vélez vs Racing. Luego transmitirá también el Superclásico. "Fútbol con Estilo", la histórica transmisión de Radio City Campana (FM 91.7 Mhz) tiene preparado una intensa doble jornada para este domingo apasionante que se viene. A las 10.30 comenzará la previa de Villa Dálmine vs Almagro desde el estadio de Mitre y Puccini, donde Ricardo Stecconi relatará una vez más al Violeta, que busca su primera victoria en la Primera Nacional. Además, durante este encuentro, habrá conexión directa con Humberto Salvo quien seguirá las acciones de Vélez Sarsfield vs Racing Club, el primer cruce de Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional. El segundo cruce llegará por la tarde y será ni más ni menos que el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Allí estará también "Fútbol con Estilo", iniciando la previa a las 15.30 horas con glorias como Carlos María García Cambón, quien recordará su debut marcándole cuatro goles al "Pato" Fillol en el inolvidable partido que Boca ganó por 5 a 2; y Carlos Manuel Morete, quién marcó el gol que definió un River-Boca que se jugó en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y terminó con la victoria Millonaria por 5 a 4. "Los oyentes podrán participar de la consigna "jugadores que vistieron las dos camisetas", enviando un WhatsApp al 3489-516521, ya que estaremos sorteando una pelota de Boca o River y dos llaveros de Boca o River a elección de los ganadores del sorteo en el final del partido", explicaron desde la producción. Superado el intenso domingo, la nutrida agenda de "Fútbol con Estilo" continuará la próxima semana con la Copa Libertadores, con la presentación de Boca Juniors vs Barcelona de Ecuador el miércoles desde las 19.30 horas y con el duelo que River Plate sostendrá ante Independiente de Santa Fe el jueves desde las 19.30 horas. Como siempre, la transmisión de "Fútbol con Estilo" se puede seguir por internet a través de www.03489citynoticias.com.ar o www.radiocitycampana.com





Deportes y Medios:

"Fútbol con Estilo" ya está listo para un apasionante domingo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar