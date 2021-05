CUARTOS DE FINAL Este sábado se disputarán los primeros dos cruces de Cuartos de Final de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol: desde las 17.30 horas se enfrentarán Estudiantes de La Plata vs Independiente de Avellaneda; mientras que, a partir de las 21.00 jugarán Colón de Santa Fe vs Talleres de Córdoba. Los ganadores de estos dos duelos se medirán luego en semifinales. Para mañana quedarán los otros dos partidos de Cuartos de Final: Vélez Sarsfield vs Racing Club (12.00) y Boca Juniors vs River Plate (17.30).



TINELLI PIDIÓ LICENCIA A través de un comunicado público, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, confirmó que se tomará licencia del cargo que ocupa desde 2019. La decisión llega en medio de una crisis institucional y deportiva del club, que todavía no definió al DT que reemplazará a Diego Dabove y que fue eliminado el pasado miércoles de la Copa Sudamericana. "Mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento", explicó Tinelli, quien confirmó que será Horacio Arreceygor, su vicepresidente, quien asuma la conducción de la institución. GOLEADA Y PUNTA En el inicio de la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Colegiales venció ayer 4-1 como visitante a Talleres de Remedios de Escalada con dos goles de Fabrizio Palma, exjugador de Villa Dálmine. Así llegó a los 19 puntos e igualó en lo más alto de la tabla a J.J. Urquiza, que hoy visita a Flandria desde las 14.00. El resto de los encuentros programados para este sábado se jugarán desde las 15.30: Cañuelas vs Sacachispas, Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes, San Miguel vs Los Andes y Comunicaciones vs Defensores Unidos. PRIMERA C El inicio de la 12ª fecha del Torneo Apertura le dará a Dock Sud e Ituzaingo (18 puntos cada uno) la oportunidad de quedar, al menos momentáneamente, en lo más alto de la tabla. El Docke visita a Sportivo Italiano, mientras Ituzaingo jugará en Burzaco frente a San Martín. Hoy también se miden: Excursionistas vs L.N. Alem, El Porvenir vs Laferrere y Deportivo Español vs Claypole. El único líder del certamen es Central Córdoba de Rosario (21 unidades), que mañana recibe a Argentino de Merlo. PRIMERA D La segunda fecha del Torneo Apertura se pondrá en marcha este sábado con dos encuentros: Centro Español será local ante Yupanqui (en cancha de Ituzaingo), mientras Argentino de Rosario recibirá a Liniers en el estadio José Martín Olaeta. Por su parte, Puerto Nuevo visitará el lunes a Juventud Unida en un encuentro que se disputará desde las 15.30 en cancha de Deportivo Malvinas. FINAL FA CUP Este sábado se disputará la final de la FA Cup de Inglaterra entre Chelsea y Leicester City. El encuentro se jugará desde las 13.15 (hora argentina) y será transmitido por ESPN. Mientras tanto, por la Premier League, el campeón Manchester City venció ayer 4-3 como visitante a Newcastle por la 36ª fecha que continuará hoy con tres partidos: Burnley vs Leeds United (8.30; ESPN), Southampton vs Fulham y Brighton vs West Ham. SERIE A DE ITALIA La 37ª y anteúltima fecha comenzará hoy con cuatro partidos, entre los que se destaca la visita del campeón Inter a Juventus (13.00; ESPN). La Vecchia Signora necesita ganar para volver a meterse en zona de clasificación a la próxima Champions League. Además, también se jugará el clásico de la capital: Roma vs Lazio (15.45; ESPN).

Breves: Fútbol

15 de Mayo de 2021

