"Acompañamos desde cerca a los adultos mayores en esta pandemia"

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, destacó el importante trabajo que desde hace más de un año sostiene la Dirección de Adultos Mayores. "Ese grupo sufrió un gran impacto por el COVID-19. Por ello, seguimos juntos a ellos", indicó. A poco más de un año del inicio de la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio sigue adelante con el acompañamiento a los adultos mayores. En este contexto de un suceso desconocido, insólito y sorpresivo, se detectó que son quienes más padecen a la pandemia como un factor estresante. "Entender la pandemia requiere no solo una mirada desde la salud, sino también un abordaje que nos permita comprender las tensiones y conflictos que ha ocasionado al interior de los diferentes sectores sociales y etarios", comentó la titular del área Elisa Abella. La secretaria además mencionó que, muchas veces, esa vulnerabilidad proviene no solo de su edad, sino por la situación económica, laboral y enfermedades asociadas a su edad. "En los adultos mayores, la soledad le confiere mayor riesgo ya que requiere ayuda de otros para obtener lo que habitualmente lo hacía por sus medios", reflexionó Elisa. Y aseguró que "eso lo comprendimos desde el primer momento y por ello pusimos en marcha diversos dispositivos que, como Estado, demostraran nuestro compromiso con cada uno de ellos". En relación a esto, la funcionaria enumeró una serie de acciones que se implementaron desde el inicio del ASPO y, muchas de ellas, aún se sostienen. CERCA AÚN EN LA DISTANCIA La Dirección de Adultos Mayores, en colaboración con la Dirección de Juventud, se desarrolló el programa "Acá estoy", para llevar asistencia alimentaria y cobertura de medios para la realización de tareas como compra de elementos, pagos de servicios y retiro de medicamentos y/o recetas para adquirirlos. "Nuestros jóvenes de forma voluntaria mostraron un gran compromiso y resolvieron cuestiones cotidianas de suma importancia para los adultos mayores", señaló Abella. Quien además comentó que otra de las estrategias fue la creación de grupos de WhatsApp donde pasaron más de 2000 personas. "Este popular servicio de mensajería fue una gran herramienta para acompañar a quienes estaban solos. Pudimos interactuar a través de las actividades con los miembros de la familia también", detalló. La secretaria enfatizó en especial la posibilidad de diálogo y escucha que ofreció ese medio. Y mencionó que "se han podido identificar casos de personas que necesitaban un acompañamiento más específico con los estudiantes de la tecnicatura para acompañantes terapéuticos". El entretenimiento y la compañía fueron claves en este contexto. Por ello, se acercaron -a través de estas propuestas virtuales- varias propuestas que incluyeron actividades físicas, lecturas de cuentos, enlaces para ver obras de teatro, y muchas actividades cognitivas. "Pero, -añadió Abella- sobre todo, se han propiciado a la conformación de lazos de amistad, que se continúan, siendo todos de rangos etarios similares, lo que ayuda a la empatía en cuanto a los sucesos vividos por ellos. La tecnología logró definitivamente que se hayan sentido más acompañados. Realmente estos espacios han surtido muchos beneficios". Actualmente, se están dictando los talleres a través de la metodología virtual. También, se está llevando a cabo un acompañamiento telefónico y personalizado a un grupo de 1000 adultos mayores. ASISTENCIA ALIMENTARIA En este contexto, las dificultades económicas se acrecentaron. A raíz de esta situación, se llevó a cabo un programa de refuerzo alimentario para 170 personas. El objetivo fue cubrir necesidades básicas, con una entrega mensual de mercadería en los centros de jubilados. RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA En el periodo de ASPO, también se tuvo en cuenta a los adultos mayores en residencias de larga estadía. Fue así como se realizaron llamados diarios para conocer su estado general, se ofreció acompañamiento en brotes de casos por COVID. Además, se llevaron a cabo gestiones para la vacunación. Como resultado de estos contactos se pudieron identificar tres nuevas residencias. VOLVER AL RUEDO "Cuando el aislamiento se convirtió en distanciamiento, sentimos la necesidad de reencontrarnos desde la presencialidad y lanzamos ‘Volver al ruedo’. Fue una actividad al aire libre, con burbujas cuidadosamente protocolizadas en donde propusimos diferentes actividades, deportivas, de salud, de ejercitación mental y culturales". Esta propuesta se sostuvo durante los 5 meses. Y, según destacó la funcionaria, no se efectuaron contagios en los presentes. "Hoy, estamos a la espera de su relanzamiento en el cambio de fase", añadió. VACUNAS Con la llegada de las vacunas, el Municipio dispuso un equipo especial de acompañamiento para inscribir a los adultos mayores que no tenían conocimiento de internet. En el portal de vacunación se inscribieron más de 1000 personas con este operativo. EL FUTURO Para cerrar, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura aseguró que "la pandemia no pasó". "Les pido que se sigan cuidando, nosotros estamos todos los días trabajando pensando no solo en el presente, sino también en el después de este terrible hecho histórico mundial", completó Abella.











"Acompañamos desde cerca a los adultos mayores en esta pandemia"

