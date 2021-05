Tras comenzar con el pie derecho frente a Muñiz, el Auriazul buscará mañana su segunda victoria en el Torneo Apertura. El DT Gastón Dearmas repetiría la misma alineación que en el debut. La victoria 2-0 frente a Muñiz en el debut del Torneo Apertura 2021 de la Primera D le dio a Puerto Nuevo un fuerte impulso para encarar este inicio de temporada. Y con ese envión intentará mantenerse por la senda positiva en su segundo encuentro del campeonato, cuando mañana enfrente a Juventud Unida como visitante. El cotejo se disputará desde las 15.30 horas, con arbitraje de Fabián Jaimes, en cancha de Deportivo Malvinas (en la localidad de Adolfo Sordeaux, partido de Malvinas Argentinas). Un escenario que presentará un campo de juego en excelentes condiciones según se observa en las redes sociales de esta institución. Allí, el Portuario intentará aprovechar el buen pie de sus volantes ofensivos (Enzo Ritacco y Ezequiel Ramón) y la velocidad de sus mediocampistas externos (Enzo Moreno y Selem Lojda). De hecho, el entrenador Gastón Dearmas repetiría a los mismos once titulares que presentó frente a Muñiz. Entonces, el equipo de nuestra ciudad formaría mañana con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. Por su parte, Juventud Unida buscará su primera victoria del Torneo Apertura, dado que en el debut igualó 0-0 con Deportivo Paraguayo como visitante. Y de no mediar sorpresas, el DT Juan Manuel Viola también repetirá alineación. De esta manera, el Lobo Rojo estaría formando con Martín Panetta; Kevin Patkovsky, Nahuel Espínola, Maximiliano López, Facundo Alani; Maximiliano Saracho, Kevin Ferreyra, Franco Almanza, Agustín Campi; Facundo Costilla y Maximiliano Orellana.



EL AURIAZUL SE PRESENTARÁ MAÑANA EN CANCHA DE DEPORTIVO MALVINAS DESDE LAS 15.30 HORAS (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO). COMENZÓ LA 2ª FECHA Ayer se puso en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura de la Primera D con dos partidos: Centro Español igualó 1-1 con Yupanqui como local en cancha de Ituzaingo, mientras Argentino de Rosario superó 2-1 a Liniers en su estadio José Martín Olaeta. De esta manera, el Trapero quedó como único líder con 4 unidades, al tiempo que el Salaíto consiguió sus primeros tres puntos. Esta segunda fecha continuará mañana con tres cotejos, porque además de Juventud Unida vs Puerto Nuevo, también jugarán: Deportivo Paraguayo vs Defensores de Cambaceres y Central Ballester vs Atlético Lugano. La programación se cerrará el martes con Muñiz vs Sportivo Barracas. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué Puerto Nuevo y Juventud Unida han disputado 80 partidos entre sí: el Portuario ganó 21, mientras el Lobo Rojo logró 30 victorias. Empataron los 29 encuentros restantes. En estos duelos, el Auriazul convirtió 102 goles, mientras Juventud Unida marcó 119. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 40 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (51 goles) y Juventud Unida se impuso en 15 (62 goles). Empataron 15 veces. COMO LOCAL JUV.UNIDA. En 40 partidos, el Lobo Rojo venció en 15 (57 goles) y el Auriazul ganó 11 (51 goles). Empataron en 14 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Comenzó el lunes 17 de febrero y culminó el miércoles 19 tras ser suspendido a los 15m del ST por las intensas lluvias. Puerto Nuevo venció 2-1 a Juventud Unida en cancha de J.J. Urquiza por la 2ª fecha del Torneo Clausura de la temporada 2019/20. Nicolás Rodríguez y Enzo Moreno marcaron los goles del elenco campanense. APOSTILLAS. Puerto Nuevo suma 3 partidos sin perder ante Juventud Unida, con 3 victorias consecutivas. La última derrota fue el sábado 6 de abril de 2019, por la 25ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, cuando cayó 3-0 como visitante. MÁXIMOS GOLEADORES. Por el lado Portuario, Gastón Rondán y Orlando "Pampa" Sosa marcaron 5 tantos cada uno, mientras Carlos Canale y Marcelo Tellería anotaron 4. Sin embargo, el máximo artillero del historial le pertenece a Juventud Unida: Rodolfo Francisco Ferjanic le convirtió 6 goles al Auriazul. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE EN CAMPANA DE 1987 El sábado 10 de octubre, por la 22ª fecha del Campeonato 1987/88 de la Primera D, Puerto Nuevo igualó 1-1 con Juventud Unida en condición de local. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Gustavo Cella; Ramón Félix Antúnez, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Montani y Horacio Forgione; Julio César Viso, Florencio Espíndola y Ernesto Antivero; Oscar Montori (Ramón Carelli), Rubén Boumera (Rubén Marcelo Stella) y Ricardo Cabrera. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Daniel Valle, Ramón Rodolfo Andrade y Angel Ramón Azcurra. JUVENTUD UNIDA (1): Mario Ramón Montañez; Luis Niz, A. De Bocuf, Néstor Javier Formigo y Torres; R. Gómez, Poeltra y Rolando W. Cuevas; Carlos A. Paggi, Rodolfo Ferjanic y Juan José Gómez Montenegro. DT: Darsin – Coronel. GOLES: Boumera (PN) y Paggi (JU). CANCHA: Estadio Municipal de Campana.

Primera D:

Puerto Nuevo buscará extender su buen arranque frente a Juventud Unida

