Desde las 12.00 horas, el Violeta será local en Mitre y Puccini en un duelo de equipos necesitados. Marcelo Franchini realizaría, al menos, cuatro modificaciones en la formación titular. Ingresarían Romero, Tello, Stancato y Vázquez. Y la duda es Flores o Lando.

Después de la derrota 2-0 sufrida frente a Santamarina como visitante, el ciclo de Marcelo Franchini en Villa Dálmine ingresa definitivamente en el camino de la búsqueda de variantes para tratar de cambiar el difícil presente del equipo. Este mediodía, frente a Almagro, el entrenador realizaría al menos cuatro modificaciones en la formación titular después de dos fechas en las que intentó darle continuidad a la estructura que construyó Felipe De la Riva.

Y la apuesta asoma como lógica: el Violeta tuvo una floja performance en Tandil, donde llegó a nueve fechas sin victorias en este campeonato de la Primera Nacional. Por eso el DT ensayó variantes en la semana, buscando fundamentalmente la "agresividad" que quiere que caracterice a su equipo, tanto defensiva como ofensivamente.

Así, hoy jugarían desde el arranque Zaid Romero, Laureano Tello (dejó atrás la contractura que no le permitió jugar ante Santamarina), Agustín Stancato y Luciano Vázquez. Y también podría ingresar Facundo Lando, quien todavía no tuvo minutos en lo que va de la temporada.

Estos cambios también generarían un nuevo sistema táctico, que a priori sería 3-4-1-2, con tres marcadores centrales, dos carrileros, un doble 5, un enganche y dos delanteros bien definidos. Así, el elenco de nuestra ciudad formaría hoy con Emanuel Bilbao; Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Zaid Romero; Franco Flores o Facundo Lando, Laureano Tello, Agustín Stancato, Fernando Bersano; Germán Díaz; Sergio Sosa y Luciano Vázquez.

Entonces, quienes saldrían del once titular serían Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Lucas Cajes (los tres estarán en el banco de suplentes) y Facundo Rizzi, quien directamente quedó afuera de la convocatoria. Otro que perdió su lugar en la citación fue Leandro Larrea, cuya situación estaría relacionada a cuestiones físicas; mientras que Juan Cruz Franzoni recibió su primera citación en este ciclo de Franchini.

Entre los 20 convocados tampoco estará el arquero Lucas Bruera, quien dio positivo de coronavirus en la semana. Esto generará que el juvenil Bruno Sánchez se convocado por primera vez, dado que Ezequiel Navarro Montoya todavía no ha sido habilitado y que Francisco Salerno se está recuperando de una lesión.

Así, pasando en limpio, el banco de suplentes del Violeta este mediodía estará conformado por B. Sánchez, Santiago Moyano, Flores o Lando, Schweizer, M. Sánchez, Franco Costantino, Tomás Garro, Cajes y Franzoni.

Por su parte, Almagro llegará a Campana con nuevo DT: Walter Perazzo reemplazó a Fabián Lisa, quien se alejó del cargo luego de la derrota como local frente a San Martín de San Juan.

El Tricolor de José Ingenieros perdió seis de los nueve partidos que disputó, pero ha cosechado un punto más que Villa Dálmine, dado que suma 7 unidades producto de dos victorias y un empate.

El partido, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B, se jugará desde las 12 del mediodía y será arbitrado por César Ceballo, quien estará acompañado por los asistentes Lucas Ripoli y Javier Mihura y el cuarto árbitro Sebastián Bresba



COMO LOCAL, EL VIOLETA ACUMULA CINCO EMPATES EN CINCO PRESENTACIONES EN EL ACTUAL CAMPEONATO.

SIGUE LA 10ª FECHA

Este domingo, además de Villa Dálmine vs Almagro, habrá otros cuatro partidos correspondientes a la Zona B: San Telmo vs Santamarina, Brown (A) vs Deportivo Morón, Guillermo Brown (PM) vs Ferro Carril Oeste y San Martín (SJ) vs Güemes (SdE). Mañana se completará la programación con Independiente Rivadavia vs Gimnasia (J) y Defensores de Belgrano vs All Boys. Ayer, en tanto, Barracas Central igualó 1-1 como local con Instituto. Y el jueves, Atlético de Rafaela empató 2-2 con Tristán Suárez.

Por la Zona A ya jugaron: Chacarita 1-2 Temperley, Estudiantes (BA) 0-0 Quimes y Mitre (SdE) 1-2 Agropecuario. Hoy se miden Almirante Brown vs Gimnasia (M). Mañana juegan: Atlanta vs Deportivo Maipú, San Martín (T) vs Deportivo Riestra y Alvarado vs Tigre. El martes cierran Nueva Chicago vs Estudiantes (RC).

HISTORIAL: PARTIDO 50

Por Gustavo Belsué

Villa Dálmine y Almagro se enfrentaron en 49 ocasiones: el Violeta ganó 18 veces; y Almagro, en 16 oportunidades. Empataron los 15 partidos restantes. A lo largo de estos 49 partidos, Villa Dálmine convirtió 68 goles, mientras Almagro marcó 60.

EN CAMPANA. Jugaron 26 encuentros: el Violeta logró 10 victorias (35 goles) y Almagro, 10 (23 goles). Empataron 11 veces.

EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 1° de septiembre de 2019, por la 3ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, igualaron 1-1 con goles de Matías Ballini para Villa Dálmine y de Germán Herrera para el Tricolor.

ULTIMO TRIUNFO LOCAL. El sábado 23 de febrero de 2019, por la 17ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, el Violeta se impuso 2-0 bajo una lluvia torrencial con goles de Gastón Martínez e Ijiel Protti.

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 partidos sin derrota ante Almagro, con 2 victorias y 3 empates. La última derrota ante el conjunto de José Ingenieros se produjo el sábado 3 de diciembre de 2016, por la 17ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17: 1-0 como local.

GOLEADORES. Los máximos artilleros del Violeta en este historial son Miguel Benítez (6 tantos), Francisco Ramón Portillo (5), Juan Alberto "Beto" Martínez (4) y Oscar Cassinerio (4). Sin embargo, el mayor goleador de este duelo es propiedad de Almagro: Luciano Martín Figueroa le marcó 8 veces a Villa Dálmine con la camiseta Tricolor.