La Presidenta del HCD lamentó que "mientras el Kirchnerismo elige a quienes vacunar, todavía hay 70 trabajadores del sector sanitario que no recibieron ninguna dosis de la vacuna y otros que aún esperan la segunda para lograr la inmunidad contra el Covid-19". En Campana la campaña de vacunación avanza a paso lento y aún no se terminó de vacunar al personal de salud, quienes están en la primera línea de lucha para combatir la pandemia por el Covid-19. Sobre esto, la presidenta del HCD, Marina Casaretto, aseguró que esto es "vergonzoso" porque "mientras hacen militancia con la vacuna, quienes arriesgan su vida a diario para cuidar nuestra salud aún no están vacunados en su totalidad". Además, lamentó que "mientras el Kirchnerismo elige a quienes vacunar, todavía hay 70 trabajadores del sector sanitario que no recibieron la primera dosis de la vacuna y aún otros están esperando recibir la segunda dosis para lograr la inmunidad contra la enfermedad". "El personal de salud es el primer grupo que debe estar vacunado ya que es a la vez el más expuesto y al que más se necesita para asegurar la atención sanitaria. Es necesario distribuir mejor las vacunas en forma escalonada por factores de riesgo y en orden", sostuvo. Para cerrar, manifestó que "a esta altura del año ya deberíamos tener a todo el personal de salud y a una mayor cantidad de personas vacunadas. Está claro que las gestiones del Gobierno Nacional y Provincial no fueron las correctas ya que aún resta mucha población de riesgo esperando recibir sus respectivas vacunas".

Presidenta del HCD, Marina Casaretto.



Casaretto cuestionó que "aún no se vacunó a todo el personal de salud de la ciudad"

