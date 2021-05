P U B L I C



Cuidar nuestro patrimonio, es cuidar nuestra identidad. El sitio patrimonial "La Casa de los Costa" está declarado por la Ordenanza 2881 como Monumento Histórico Municipal y por la ley 11508 como Monumento Histórico Provincial. A pesar de estas legislaciones nos encontramos hace muchos años ante un espacio degradado, en ruinas, pero a su vez añorado por el sentir campanense. Por esto, decidimos unir fuerzas, sumar voluntades y creamos el grupo de vecinos "A TODA COSTA". Si nos acercamos al sitio, podemos encontrar restos arqueológicos de lo que fue la Casa de los Costa, ya que lamentablemente, nuestra sociedad no logró conservarla. Pero no podemos quedarnos evocando el pasado, es momento de pensar e impulsar la revalorización del monumento como palanca hacia el desarrollo futuro. El patrimonio es un bien NO renovable, constituye la herencia de nuestros antepasados. No podemos pensar en reconstruir la casa, su demolición fue una gran pérdida para nuestra memoria colectiva, también es una manera de concientizar sobre el valor del mismo, si este se destruye: se pierde. Por lo tanto, por no haberla sabido cuidar, nunca vamos a volver a tener la Casa de los Costa. Actualmente solo tenemos las ruinas, que son muy valiosas como restos arqueológicos, testigos de los sucesos históricos que acontecieron en el monumento. Es urgente que podamos lograr su preservación, conservación y puesta en valor, porque tiene mucho para transmitirnos hoy y poder legar a las generaciones futuras. Lo óptimo para este espacio es que allí se construya un Museo de Sitio que es una institución permanente, al servicio de la comunidad, que conserva los restos arqueológicos. Dicho espacio está destinado a afianzar la relación entre el hombre y su patrimonio cultural. Tiene como función: preservar, investigar, educar, exponer su acervo cultural y difundir sobre la importancia de salvaguardarlo. Este en particular, facilitaría que el visitante pueda sentir y vivenciar por medio de las exposiciones aquello que fue "La Casa de los Costa" y reconstruir nuestra historia. Para el museo, tiene gran importancia el vínculo que se establece con los vecinos, y tiene como desafío poder mejorar su calidad de vida en su tiempo de ocio. "...En la medida en que una comunidad, asuma el patrimonio como propio, cuanto mayor intervención tenga en su gestión, tanto mayor será la posibilidad de que constituya un patrimonio vivo y cuidado..." (Dujovne, 1995. Alderoqui, H. "Colecciones privadas y patrimonios públicos) Por lo tanto, como vecinos de Campana debemos asumirlo como propio e intervenir en su gestión. El patrimonio es el pasado que se hace presente y hace posible la construcción de identidad de una comunidad. No podemos seguir permitiendo la pérdida del mismo, ya que es de gran importancia para nuestra sociedad, y como ya expresé anteriormente, también para las generaciones futuras. Es necesario gestionarlo adecuadamente y que sea un espacio de inclusión. Mi sueño es que podamos tener un Museo de Sitio donde sea posible vivir valiosas experiencias, vincularnos histórica y emocionalmente con nuestro acervo cultural, manteniendo siempre viva la memoria colectiva.





Teresa Priori, Museóloga y Gestora del Patrimonio Cultural Te invitamos a participar, podes comunicarte por Facebook: A TODA COSTA CAMPANA o por mail: campanaatodacosta@gmail.com

¡A Toda Costa!:

Resignificar el sitio "La Casa de los Costa"

Por Teresa Priori

