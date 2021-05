Sergio Roses

El Indec informó que el año pasado concluyó con una pobreza del 45.3% en todo el país. Al analizar por rango de edad, la cifra que asciende al 62.9% en el segmento de menores de 14 años y al 51.7% entre jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años. Este último grupo presenta, a su vez, los índices de desempleo más altos respecto del resto de los rangos de edad, más alto en el caso de las mujeres. El incremento de la pobreza, como tendencia recurrente y de largo plazo en las últimas décadas, refleja el principal desafío de la política pública en Argentina. No hay país viable con estos niveles de pobreza. La discusión y la agenda de los temas tienen que reflejar esta prioridad. El desafío requiere, ante todo, de una humildad absoluta, para abordar un campo donde hemos fallado recurrentemente como sociedad. Tenemos que empezar generando una hoja de ruta. Necesitamos un método, que, independientemente de la diversidad de visiones en torno a las ideas políticas, permita construir consensos sólidos y duraderos. Creo que el primer consenso debería poner en el centro de la agenda a la generación de trabajo y debería partir del sistema político, que hace a la gobernanza del país. Ponernos de acuerdo en que la prioridad de todo esfuerzo hoy, en Argentina, debe ser crear trabajo en forma sostenida y sostenible. Simple, pero fundamental. Sólo si logramos ponernos de acuerdo en esa prioridad, podemos dar el paso siguiente: una convocatoria amplia, a toda la dirigencia, pública y privada para pensar, debatir y consensuar iniciativas de Estado. El debate hay que darlo. Con fundamento, con datos. Tiene que ser público, porque tiene que movilizar a toda la sociedad, garantía última de que lo que se acuerde se lleve adelante. En este mundo globalizado, es inevitable que la discusión parta de un análisis de las posibilidades de insertarnos exitosamente en la economía global. ¿Cuáles son las industrias que más posibilidades tienen de generar trabajo en cantidad, a corto y largo plazo en Argentina?; ¿Qué políticas macro-económicas y sectoriales requiere el desarrollo de esas industrias?; ¿Cómo se fomenta la empleabilidad en ellas a través de la educación y la formación laboral continúa? Está claro que suena fácil pero no lo es. El desarrollo sostenible, requiere de una macroeconomía equilibrada (inflación, relación ingreso/gasto, sistema impositivo, etc.) y este aspecto es algo que, aunque parezca obvio, genera visiones antagónicas en nuestro país. Pero, tal vez, poniendo como centro el Trabajo podamos empezar a transitar el camino de los consensos que movilicen a la sociedad argentina a generar las transformaciones que nos permitan salir de esta espiral de pobreza y tomar la senda del desarrollo sostenible. Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

El Trabajo como eje central

Por Sergio Roses

