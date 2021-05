P U B L I C



Los visitó en el predio ubicado sobre avenida Rivadavia, el cual no está habilitado actualmente para funcionar dadas las restricciones sanitarias vigentes. "Respetando esta situación y atendiendo su pedido para poder trabajar hay que tratar de agotar todas las alternativas posibles", señaló el concejal. Luego que trabajadores de la Feria de Ruta 6 se movilizaran a través de las calles de la ciudad para exponer el problema que están atravesando por no poder desarrollar su actividad en el predio ubicado sobre avenida Rivadavia, el concejal Axel Cantlon se reunió con ellos a los fines de interiorizarse de la situación que están viviendo. "Actualmente, la feria está cerrada por las restricciones sanitarias vigentes que han establecido tanto la Nación como la Provincia para nuestra ciudad. Respetando esta situación y atendiendo su pedido para poder trabajar hay que tratar de agotar todas las alternativas posibles", señaló el referente del bloque UV Calixto Dellepiane. "Son decenas de familias que hoy están atravesando un momento de mucha angustia e incertidumbre al no poder generar ingresos. Por eso me puse a disposición, me ofrecí a acompañarlos y a generar un canal de diálogo que permita llegar a una solución consensuada", agregó. En ese sentido, Cantlon explicó que durante el diálogo que pudo mantener con "decenas de puesteros" se plantearon diferentes alternativas para que la actividad pueda desarrollarse "dentro de lo permitido" por las restricciones vigentes y "cumpliendo siempre con los protocolos establecidos" para evitar la propagación de contagios.

CANTLON ESTUVO EN EL PREDIO DIALOGANDO CON LOS TRABAJADORES DE LA FERIA.



Axel Cantlon se reunió con trabajadores de la Feria de Ruta 6

