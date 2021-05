Axel Cantlon Cualquier sondeo de opinión sobre las próximas elecciones muestra claramente un escenario menos polarizado que las elecciones anteriores donde un tercio de los encuestados no tiene definido su voto en estas elecciones legislativas. Otro dato importante que surge de estas encuestas es el aumento del rechazo a nuestro sistema democrático en general y a la clase política en particular, según mi opinión, esta respuesta es producto de las grandes decepciones que la dirigencia de nuestro país le propinó a toda la ciudadanía. Esa decepción resulta de la propia incapacidad de los dirigentes de encontrar respuestas en conjunto a los problemas actuales, principalmente por dedicarse más a concentrar el poder que a pensar y proponer reformas que mejoren la vida de los ciudadanos. Sin meterme con nadie en particular, un claro ejemplo puede ser el tema de la inflación. Si vos le preguntas hoy, a cualquier funcionario del gobierno nacional o dirigente opositor con posibilidades de llegar a la presidencia de la Nación, como se resuelve la inflación. Ninguno tendrá una respuesta contundente. Lo mismo sucede en los diferentes ámbitos inferiores con otros temas esenciales para nuestra población. Hace rato se acabó la carrera política en nuestro país, y los partidos políticos también; y eso le está haciendo un grave daño a nuestra democracia. En ese sentido, estas próximas elecciones serán claves para definir también si queremos mantener un país donde se mantenga la división de poderes, o si por el contrario, queremos un país con el poder concentrado personalmente en algún referente único por donde deban pasar todas las decisiones del país, sin ningún tipo de control previo ni posterior como lo requiere nuestra Constitución y el sistema republicano que se adoptó desde el nacimiento de la nación argentina. Falta poco para las definiciones de quienes serán los protagonistas en el ámbito provincial y municipal en estas próximas elecciones legislativas del 2021. Como nunca antes el clima no es el mejor para una campaña electoral, pero sin embargo es un año especial para estar atentos a lo que se viene, porque de eso dependerá el futuro de nuestro país.

Opinión:

Las tendencias y las legislativas

Por Axel Cantlon

