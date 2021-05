Viven en los barrios 9 de Julio y Sarmiento. Coinciden en la multiplicidad de hechos delictivos, que no solo son prevenidos, sino que tampoco tienen respuesta de las autoridades. La Diputada Soledad Alonso, junto a la Concejal del PJ-FdT, Romina Carrizo, aseguraron que "hay una inacción evidente por parte del Municipio y de la justicia ante el incremento de los delitos", y solicitaron se convoque al Consejo de Seguridad local. La Diputada Provincial Soledad Alonso y la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, dialogaron con representantes vecinales de los barrios 9 de Julio y Sarmiento, ambos castigados por la misma problemática de seguridad. "Necesitamos urgente se convoque al Consejo de Seguridad local, y a través de este coordinar acciones conjuntas entre los distintos actores vinculados con la protección ciudadana y la lucha contra el delito" expresó la Diputada Alonso, quien además dijo que "las múltiples denuncias de las víctimas que hemos relevado, no tienen respuesta. No se los llama para informar los avances de la investigación, que ocurre en caso de las detenciones, ni de qué manera se trabaja para evitar nuevos hechos". Por su parte, la Concejal Carrizo señaló que esta situación "deja en evidencia la inacción por parte del Municipio y de la Justicia ante el incremento de los delitos. Muchas veces los hechos ocurren bajo las cámaras de seguridad, sin que tampoco se aclaren ni prevengan". "Los vecinos y vecinas necesitan respuestas" coincidieron ambas legisladoras, quienes observaron que la incertidumbre de las víctimas "es un desaliento para quienes deben realizar una denuncia, ya que no le encuentran sentido cuando en definitiva nada ocurre con la misma. Y esto, trae sus consecuencias en cuanto a la asignación de recursos y las políticas de seguridad de la Provincia, las cuales se delinean en base a la cantidad de denuncias en un Distrito" finalizaron.





Vecinos piden coordinación del gobierno local y la Justicia ante hechos de inseguridad

