Alejo sarna sigue acompañando a los emprendedores locales

El referente del Frente de Todos Campana recorrió el vivero de José, un vecino que trabaja y produce allí la mayoría de las plantas para construir su futuro. Días atrás Alejo Sarna visitó el vivero de José, vecino de la calle Dorrego del barrio San Felipe, quien con mucho esfuerzo y sacrificio está sacando adelante su microemprendimiento productivo. En su casa montó el comercio donde el 90% de las plantas son de producción propia y se dedica también a la comercialización. En el lugar, Sarna comentó que desde el equipo del Frente de Todos se está trabajando en conjunto con José y muchos otros emprendedores y emprendedoras de Campana, para potenciar sus negocios y apoyarlos para que entre todos y todas pongamos a Campana de pie. Al respecto el referente peronista local señaló que "es muy importante tener un estado presente, como el gobierno nacional y provincial, que acompaña a aquellos que invierten, a aquellos que producen y a aquellos que tienen ganas de sacar al país, a la provincia y a la ciudad adelante. Y estamos acercándonos a cada una y a cada uno de ellos para que las políticas nacionales y provinciales destinadas a acompañar a los que quieren invertir y crecer, lleguen". "Pero lamentablemente no hay ningún tipo de apoyatura de parte del municipio para los micro emprendimientos productivos, ni se desarrollan a nivel local políticas que los acompañen no solamente con recursos, sino con capacitación, ayuda financiera y demás". Finalmente Sarna agregó que "el apoyo hacia aquellos que buscan rearmar su vida laboral por su cuenta es muy importante, por eso seguimos estando junto a cada vecino y cada vecina para acompañarlos, para poder salir adelante y poder desarrollar su sueño de futuro".

