Dimeo se reunió con vecinos de Rio Luján y Monteverde

Dado que quienes viven en esas zonas no poseen un transporte público que los traslade directamente hasta el centro de Campana (y regreso), el dirigente peronista se comprometió a gestionar una alternativa viable, de manera de evitar la odisea por la cual deben pasar a diario actualmente. El pasado viernes 7, Roberto Dimeo concretó una reunión con vecinos de Río Luján y del barrio parque Monteverde, que están frustrados porque sigue sin haber una opción de transporte público medianamente directa que los lleve desde sus hogares hasta el centro de Campana (y viceversa). Actualmente, los habitantes de esas zonas tienen que tomar el colectivo que sale hacia a Escobar cada una hora - el famoso ´´Cardalero´´-, descender en ruta Panamericana, y tomar un segundo colectivo: el 194 Plus o el 204. El proceso completo para llegar al destino final, además de ser incómodo y costoso, puede demandar mucho tiempo. Es por eso que Dimeo, referente en Campana del partido Principios y Valores que lidera a nivel nacional el Lic. Guillermo Moreno, propuso realizar distintas gestiones para solucionar esta problemática. Entre ellas, se comprometió a idear y enviar un proyecto para poder extender el recorrido que hace el colectivo de la Línea 505 de la empresa MOTSA (Micro Ómnibus Tigre S.A.) desde el centro de la ciudad hasta el barrio Las Praderas. Otras opciones, explicó el dirigente peronista, serían otorgarle a la Cooperativa 6 de Julio un nuevo recorrido desde la cabecera de San Cayetano hasta Monteverde, o desde el centro mismo hasta Monteverde, y que realice el corredor del Camino Libertador San Martín (más conocido como Ruta 4). ´´Es fundamental que desde todos los espacios políticos, por más diferencias ideológicas que podamos tener, luchemos para alcanzar una Campana que incluya a todos los campanenses. Por eso es que vamos a seguir trabajando en toda la ciudad por nuestro proyecto "Campana Integrada", que busca unir a los barrios periféricos y al centro, porque Campana no se termina en El Arco´´ expresó Dimeo, ya en un plano más amplio, y concluyó: ´´El peronismo está para dar soluciones a los problemas del vecino".

Dimeo habló de su proyecto ´´Campana Integrada´´, que busca unir a los barrios periféricos y al centro.



Dimeo se reunió con vecinos de Rio Luján y Monteverde

