Mario Valiente

El resultado surge de la comparación entre los periodos del 16 al 30 de abril y desde allí al 14 de mayo. Se basa en datos oficiales del ministerio de Salud bonaerense y comprende la franja etaria de 0 a 19 años. En el primer periodo, de burbujas alternas, se contagiaron 134 individuos, y en el segundo, con la presencialidad suspendida, solo 91. Los números interpelan el relato que la presencialidad en Campana, no afecta a niños y adolescentes. El corte del primer periodo se inicia el 16 de abril, cuando los datos oficiales del ministerio de salud bonaerense daban una cifra de 1.148 individuos COVID positivo, y se cierra el 30 del mismo mes, donde los datos dieron 1.282 casos. O sea que en el periodo del 16 al 30 de abril hubo 134 nuevos contagios en la franja etaria de 0 a 19 años. El corte del segundo periodo se inicia el mismo 30 de abril, con 1.282 casos, transcurre con la presencialidad educativa de niños y adolescentes suspendida, y se cierra el 14 de mayo con 1373 casos. O sea que en este periodo hubo solo 91 nuevos contagios en la franja etaria analizada. La relación entre los periodos analizados, con los periodos de burbujas alternas con presencialidad al 50%, y de presencialidad al 0%, es temporal y con los mismos actores. Y vemos que la diferencia de casos COVID positivo entre ambos periodos es notable. Hubo 43 individuos menos infectados, lo que representa una reducción del 32% en el total de la franja. Esta situación dada en el distrito de Campana, pone en duda el relato que "la presencialidad de niños y adolescentes en las aulas no tienen relación con los contagios de COVID". Ya un estudio de científicos del Conicet demostró una diferencia considerable en el contagio del total de las franjas etarias entre CABA y Conurbano, en relación al cumplimiento o no de las últimas medidas sanitarias, incluida la presencialidad educativa. También otros estudios mundiales relacionan la presencialidad educativa con el crecimiento o no de los contagios poblacionales. Lo cierto es que en nuestra ciudad, sin mucho más técnica que comparar cifras oficiales publicadas, vemos que en plena segunda ola de pandemia, la presencialidad de niños y adolescentes en las aulas campanenses y todo lo que ella implica, no asegura que no tenga incidencia en los contagios generales. Y menos aún, cuando la franja etaria de 0 a 19 años, compuesta en un 75% por niños y adolescentes, disminuyó en más del 30% sus propios contagios, cuando aquellos dejaron de presenciar las aulas. Mario Valiente, Editorial La Agenda

Opinión:

La virtualidad educativa redujo un 30% los contagios de niños y adolescentes campanenses

Por Mario Valiente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar