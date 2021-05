Dictan medida cautelar contra Whatsapp

Es para que el servicio de mensajería instantánea suspenda la puesta en marcha de las nuevas condiciones de servicio y política de privacidad. La decisión fue de la Secretaría de Comercio Interior. La Secretaría de Comercio Interior dictó una medida cautelar para que la empresa Facebook suspenda la puesta en marcha de las nuevas "Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp", al considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante. En base a un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), las medidas de WhatsApp podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al art. 1 de la Ley 27442. Mientras dure la cautelar, la CNDC investigará el uso que Facebook dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podrían utilizarse con fines comerciales. Sucede que, los usuarios de la empresa de mensajería que tiene un alcance del 76% de los teléfonos móviles, se ven obligados a aceptar los requerimientos, habilitando de ese modo que se recopilen datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram. En rigor, si el usuario no aceptaba las nuevas Condiciones del Servicio el 15 de mayo, inicialmente experimentará limitaciones en la funcionalidad de la aplicación y al cabo de unas pocas semanas la aplicación dejará de operar y perderá todos los datos almacenados. Además, las condiciones de la empresa están redactadas en inglés, y presentan una traducción no oficial, por lo que no estaría brindando un contrato válido en el idioma oficial de nuestro país. Según la ley, las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles, autosuficientes, poseer una redacción clara, completa y ser fácilmente legibles. En consecuencia, las que no cumplen con esas premisas, pueden inducir al error de las y los consumidores respecto de los derechos que poseen. Por otro lado, según establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, con el poder que esa información les otorgará, sumadas a las más modernas tecnologías de procesamiento de información, podrán reforzar su posición de dominio en otros mercados como el de la publicidad on-line. Además, aun cuando el servicio de mensajería de WhatsApp parece gratis, no lo es. La información que el usuario entrega es extremadamente valiosa para las redes sociales, tanto que esa suscripción gratuita podría ser un acuerdo injusto y hasta ruinoso para el usuario. El accionar de la Secretaría de Comercio y de la CNDC se condice con lo actuado en otros países. En Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea están poniendo límites a la información que las redes sociales pueden recopilar y compartir. Países como India, Brasil y Turquía ya iniciaron investigaciones profundas sobre el funcionamiento de estos mercados, para proteger y promover el bienestar económico general.

Dictan medida cautelar contra Whatsapp

