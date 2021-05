» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 16/may/2021 de La Auténtica Defensa. Hasta antes de la nueva suspensión, el grado de presencialidad en las escuelas públicas fue muy variable







El Observatorio de Argentinos por la Educación realizó un relevamiento entre familias que envían a sus hijos a escuelas de gestión estatal. El 75,2% de las escuelas primarias estatales urbanas optó por la bimodalidad –combinación de educación presencial y virtual– para la vuelta a clases en 2021, según los resultados de una encuesta a familias. El 18,3% adoptó la modalidad totalmente presencial, en contraste con un 5,3% de escuelas que se mantuvo en la modalidad virtual. En el 1,2% de las escuelas, no hubo contacto con los alumnos bajo ninguna modalidad. Los datos surgen del informe "Modalidad de vuelta a clases en la escuela primaria" elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación y que lleva las firmas de Melina Furman (Universidad de San Andrés), Víctor Volman y Federico Braga. El documento indaga en las características de la vuelta a clases en Argentina en 2021, con el objetivo de entender cómo se adecuaron las familias y escuelas a los protocolos sanitarios y cómo se está abordando la dinámica pedagógica. El informe se basa en una encuesta a familias de estudiantes de escuelas primarias estatales de educación común y de ámbito urbano de todo el país. La muestra es representativa de dicho universo; el relevamiento se llevó adelante entre el 29 de marzo y el 18 de abril de 2021, antes de la implementación de las medidas gubernamentales que desde el 19 de abril restringieron la presencialidad escolar en algunas jurisdicciones. "La encuesta muestra que la bimodalidad es el formato más extendido en esta vuelta de las escuelas primarias del país. Esta vuelta a la presencialidad, aunque no sea completa aún, es clave para la continuidad pedagógica y el bienestar emocional de los chicos. Existe aún una deuda pendiente para que esa continuidad pedagógica se siga fortaleciendo, especialmente para chicos que tuvieron un vínculo muy intermitente con la escuela en 2020", explica Melina Furman, coautora del informe. Según los resultados, apenas en el 15,9% de las escuelas primarias estatales urbanas los estudiantes asistieron los 5 días de la semana a la escuela, mientras que el 50,6% lo hace 4 días por semana. El 7,5% respondió que asistieron 2 días a la semana y el 5,4%, 3 días. En el 5,8% de las escuelas, los estudiantes solo tuvieron clases presenciales 1 día por semana. Cuando no asistieron presencialmente, en el 25,6% de las escuelas los alumnos tampoco lo hicieron de manera virtual. Mientras que en el 48,8% de los casos, los estudiantes sí tuvieron clases de manera virtual cuando no hubo clases presenciales. Los datos evidencian además asimetrías en la carga horaria: en el 46% de los casos los alumnos de primaria asistieron 4 horas a clases presenciales; en el 33,3%, entre 2 y 4 horas. En una de cada 10 escuelas (11%) los alumnos tuvieron 2 horas o menos. Solo en el 7% de las escuelas los estudiantes tuvieron entre 4 y 6 horas de clase, mientras que apenas en el 2,5% los alumnos asistieron 6 o más horas. LOS CLUBES TED DE LA ETRR CALIENTAN MOTORES Estudiantes de 3° año ya pusieron primera y comenzaron con la preparación de una nueva edición de Clubes TED Ed. Esta semana el grupo de futuros oradores se puso de pie ante la cámara y tuvieron su primera clase de teatro junto a la coach Fernanda Sancineto. El evento es organizado de manera integral por los alumnos con la guía de un grupo de docentes de Clubes TED-Ed, Audiovi-suales, Música y Montaje. Los Clubes TED-Ed tienen como objetivo promover en los estudiantes la identificación de sus intereses, la generación de una idea propia y el desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a comunicarla. El formato digital del ciclo 2020 representó un desafío a la hora de encontrar la motivación necesaria para la realización de los tres episodios, indispensable también para transmitir a través de la pantalla la emoción que generan los Clubes TED-Ed. Pero sostener el programa, aún bajo la modalidad online, permitió fortalecer las habilidades de gestión, trabajo en equipo y coordinación, manteniendo vivo a la vez el sentido de comunidad y red de la ETRR. El año pasado en su edición "En Pantuflas" (desde casa) el evento se dividió en tres jornadas distintas y reunió a cientos espectadores para compartir las habilidades e intereses de los estudiantes de la escuela.

