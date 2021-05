Comienza a funcionar un Registro Municipal de perros potencialmente peligrosos en La Plata

El objetivo es identificarlos en una base de datos local y fomentar la tenencia responsable. Las sanciones por no regularizar una mascota podrían ascender a los $100 mil. A partir de ahora, quienes vivan en la ciudad bonaerense de La Plata y tengan como mascota a perros de razas potencialmente peligrosas deberán inscribirlos en un registro municipal que abrirá a partir del próximo lunes. La iniciativa busca darle visibilidad al Estado de los canes que puedan ser dañinos para las personas con el objetivo de identificarlos en una base de datos local y fomentar la tenencia responsable. En el listado de razas se encuentran: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american Staffordshire, bull terrier, mastif, bullmastif, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario y akita inu. Además se incluyen las especies consideradas peligrosas en el resto del mundo que todavía no hayan ingresado al país como así también las cruzas de las razas previamente nombradas. A su vez, se deberán anotar los perros con carácter agresivo, potencia de la mandíbula o musculatura que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas u otros animales, incluso los que hayan sido entrenados para defensa como para ataque. La inscripción será gratuita y comenzará el próximo lunes 17 hasta el 30 de julio. Una vez finalizado el plazo, los propietarios de aquellas razas que no hayan regularizado su situación, podrán recibir sanciones que superarán los $100 mil. "Cualquier propietario de animal que está dentro de las razas potencialmente peligrosas debe estar registrado. El vecino debe enviar un correo electrónico a zoonosislaplata@gmail.com", explicó la Directora de Zoonosis de la Comuna, Paola Miceli. Luego de concluir el registro online, los dueños de estas mascotas serán convocados para que profesionales veterinarios de la comuna le coloquen un microchip subcutáneo de identificación a sus mascotas. "Siguiendo este procedimiento, el Municipio posee una lectora a partir de la cual si el perro está en la calle o muerde a una persona, se pueden obtener datos del animal y llegar al propietario", indicó Miceli. SITUACIÓN EN CAMPANA Previo al comienzo de la pandemia y según datos del Municipio, en Campana se registraban entre 20 y 30 denuncias de mordedura de perros por mes. Asimismo, estaba la intención de acoplarse a la Ley Provincial 14.107 y determinar responsabilidades para el propietario de animales que pueden generar una lesión grave o mortal, con el objetivo de promover un cambio cultural.

La iniciativa busca darle visibilidad al Estado de los canes que puedan ser dañinos para las personas con el objetivo de identificarlos en una base de datos local y fomentar la tenencia responsable.



Comienza a funcionar un Registro Municipal de perros potencialmente peligrosos en La Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar