¿Qué sucede en el hospital San José?

Por Daniel Gorosito







En reiteradas oportunidades se visita la guardia y hay un solo médico. Además, varias son las personas que les da el hisopado positivo. Luego se lo hacen en otro hospital o laboratorio y le da negativo. O visitan al hospital con un solo síntoma, no le realizan el hisopado pero ya lo dan como caso positivo. Me pregunto preocupado qué sucede. ¿Un solo médico en la guardia? ¿Y si hay tres emergencias? ¿Se tira la moneda? ¿Cuál es el objetivo detrás de falsos positivos o de dar como positivo a personas con un síntoma como congestión? Si hay un colapso del sistema, que se sepa. Pero hay que rever si el problema no es en realidad una muy mala organización. La salud de los campanenses está en juego. Daniel Gorosito DNI: 34.819.462





