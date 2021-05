P U B L I C







Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Caminante del Cielo búsqueda, exploración, las alternativas que se comienzan a presentar después del despertar de nuestra conciencia. DÍA 295 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 15 - DALI - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 1ER DÍA DE LA SEMANA AZUL, DE TRANSFORMACION. OM (MANTRA) - DALI - CHAKRA CORONA-DA EN EL BLANCO. KIN 153 - CAMINANTE DEL CIELO 10 - GUIADO POR EL DRAGÓN. 8VO DÍA DE PORTALES CÓSMICOS, LA ENERGÍA SIGUE FUERTE. Energía de movimiento, de viaje, de exploración. Hoy movimientos laborales, o en planes a concretarse rápidamente. Buen día para hacer un viaje. El Caminante es un explorador social. Renovación de la Energía planetaria y personal. Excelente jornada para concretar y ratificar nuestras creencias, nuestros valores y nuestros principios más profundos. Multiplicada x 13. Frecuencia de búsqueda espiritual, que se concreta y que vibra fuerte hoy en especial. Hay predisposición a estar hiperquinéticos, inquietos, buscando, curioseando, investigando. En movimiento todo el día. También si no estamos en equilibrio con nuestras energías podemos estar dispersos, volados y no tener ganas de culminar las cosas empezadas. Ojo con estar tan distraídos en el trabajo, sobre todo si de nosotros dependen tareas importantes. Un día donde podemos embalarnos en empezar algo y antes de que termine el día abandonarlo y no culminarlo. Energía para generar nuevos contactos, relaciones sociales, hacer relaciones públicas. Optimo para comunicar, compartir pero podemos estar algo ciclotímicos también. Día para disfrutar el aire libre, salir, no quedarse encerrados, ni quietos. Buenísimo para viajes astrales y meditación mantenernos en nuestro centro, encontrar nuestro eje. Que la Paz este en todos ustedes. Buen finde!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Caminante del Cielo 10 - Energía del 16/05/2021 - Onda Encantada de la Semilla

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar