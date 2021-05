Efemérides del día de la fecha, 16 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA CONVIVENCIA EN PAZ Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 72/130 en el año 2017, en este día se pretende eliminar todas las formas de violencia y discriminación y promover la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la paz a nivel mundial: "Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida". En lo que respecta al conflicto entre Israel y Palestina, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento para el cese inmediato del combate. Por otra parte, expertos en Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron la violenta represión de la policía y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia.



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 1968 Hace 53 años, Estudiantes de La Plata vencía 2 a 0 a Palmeiras y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía e integrado por Oscar Malbernat, Carlos Salvador Bilardo, Felipe Ribaudo, Juan Ramón Verón y Marcos Conigliaro, debutó con un triunfo 4 a 2 frente a Independiente con goles de Ribaudo (2), Echecopar y Verón. En el siguiente partido le ganó 1 a 0 a Millonarios (Colombia), el autor del gol fue Eduardo Flores y, frente a Deportivo Cali (Colombia), ganó 2 a 1 con goles de Bilardo y Echecopar. El conjunto de Zubeldía pasó con facilidad la fase de grupos arribando a la semifinal contra Racing, vigente campeón de América y del mundo, que le dificultó el pase a las finales. En el partido de ida "El Equipo de José" venció al "Pincha" 2 a 0 por obra de Humberto Maschio y Roberto Perfumo; sin embargo, en la vuelta, el plantel de La Plata lo venció 3 a 0, con tantos de Fucceneco y Verón (2), por lo que se debió jugar un partido de desempate. El mismo finalizó en empate 1 a 1 y Estudiantes se convirtió en finalista por diferencia de goles. Su siguiente rival fue Palmeiras (Brasil), equipo que cayó 2 a 1 en el Estadio Jorge Luis Hirschi pero que en su país se impuso 3 a 1. El partido de desempate se jugó en el Estadio Centenario (Uruguay) y Estudiantes triunfó 2 a 0 gracias a Ribaudo y Verón: "En Brasil perdimos 3-1 y metí el gol, y en Montevideo sellé el resultado del desempate convirtiendo el 2-0 al final: un rechazo largo y me fui desde la mitad de la cancha. Si tengo que elegir una noche, creo que me quedo con esta última, porque salimos campeones de América. Con ese gol aseguramos la Copa" expresó "La Bruja" a "El Gráfico".



SE LANZA "OOPS!... I DID IT AGAIN" Un día como hoy en el año 2000, Britney Spears lanzaba su segundo disco "Oops!... I did it again". Producido por Max Martin junto a David Kreuger y Rodney Jerkins e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense, Per Magnusson y Rami Yacoub, el álbum fue un gran éxito alrededor del mundo y afianzó la fama de la artista: "Es mucho mejor que el primer álbum. Es más atrevido, tiene más actitud. Es más yo, y creo que los adolescentes se identificarán más con él" expresó Spears. Entre las canciones se encuentran "Lucky", "Stronger", "Don´t let me be the last to know" y "Dear Diary".



