Hugo del Teso

Un policía de tránsito solicita a Manolo permiso para conducir y este le dice al acompañante, córrete José Que el Sr. va a manejar!" Un gallego le dice a otro: -Paco te invito a un cumpleaños de 15 años y el otro le responde: -Bueno pero me vuelvo a los 3 meses"! La policía encuentra al gallego Pepe colgado de un árbol, lo bajan y al revisarlo en un bolsillo, encuentran un papel escrito por su señora:-Viejo andá al almacén y trae: un paquete de garbanzos, sal, 2000 gs de cantimpalo, un cepillo de dientes, un kolynos o colgate. Va el gallego a una farmacia y dice: necesito que me pongan una inyección antibritánica y le responde el farmacéutico, será la antitetánica Sr. Yo me he lastimado con una llave inglesa no con una teta!! El Dr. me dijo que me quedaban 2 meses de vida, entonces maté al Dr. y el Juez me dio 30 años más. Si no reacciono a tiempo me hubiera jodido! Qué haces cariño? Echándome crema. Y porque cierras los ojos? Porque el frasco dice: NIVEA Un borracho va a alcohólicos anónimos y le preguntan: ¿Vino solo? No...con hielito por favor! Un borracho se tropieza con un militar y le dice:-Disculpe mi sargento...Cómo que sargento, ¿no ve las estrellas? Bueno, disculpa mi cielo. Conozco a alguien que solo piensa en tomar cerveza. Ah sí? Sí, pero no te voy a decir quién soy! Joder María, estás sordísima!!! -Sin pecado concebida. Discípulo: dime Padre por qué diste orejas a los humanos si estos nunca escuchan? -Jesucristo: hijo mío, en 2020 enviaré una pandemia a la tierra. Discípulo: entonces te escucharán? Jesucristo: No...pero las necesitarán para sujetarse la mascarilla. El Papa Francisco: suelta China (dándole un manotazo) la chinita del vaticano (toda cabreada): la venganza selá telible!! Padre Estoy aquí porque mi mujer me hizo creyente... Y como es eso hijo? Porque yo no creía en el infierno, hasta que me casé con ella. A qué no sabes que le echa María a las ensaladas? Aceite de oliva Extra Virgen. Dr. Dr. mi niño no quiere comer pescado, con que lo puedo reemplazar? Con un gato, a ellos les chifla el pescado. Sabes cómo se llama la hermana de la madre del atún? No, ¿cómo? Latita de atún. Elefante: porque tienes los senos en la espalda? Camello: mirá quien habla el que tiene un pito en toda la cara!! A que no sabes ¿cuál es el animal que lo es por partida doble? Pues no, ¿cuál? El gato: porque es gato y araña. Andáaaa, como tu hermana. ¿Mi hermana? Así porque es zorra y cobra! Un jubilado como me dijo: no te lo va a creer, pero ayer 5 mujeres me invitaron a salir. Qué bárbaro! Y dónde fue? En el bar, entré al baño equivocado. Entra una gorda al Gym. ¿Tu primer día de gimnasio? Sí, bien empecemos con una tabla. ¿De embutidos?

Hoy Le Toca A...:

La risa, remedio infalible

Por Hugo del Teso

