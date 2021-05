María Belén Sponton

El 17 de Mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial con el objetivo principal de ayudar a prevenirla, diagnosticarla y controlarla. En estos tiempos de COVID 19 se incrementaron las consultas sobre control de la hipertensión arterial y cómo el virus podría impactar en la misma, por lo que nuestros consejos y recomendaciones están basados teniendo en cuenta la preocupación de nuestros pacientes. Desde el inicio de la pandemia se observa que ocho de cada diez mujeres hipertensas y cinco de cada diez hombres hipertensos, todos mayores de 50 años, presentaron picos por encima de su presión arterial controlada. Esto ocasionado por varios factores como por ejemplo el sedentarismo, la dieta rica en sodio, la crisis de pánico, el aislamiento, falta de actividad física, entre otros. La hipertensión no controlada, se considera una epidemia silenciosa y es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular. Lo primero a tener en cuenta es que los pacientes que padecen hipertensión arterial controlada no presentan una mayor probabilidad de infectarse con el virus COVID 19, frente a otros que no la controlan o no la padecen, ya que ha demostrado NO ser un factor de riesgo independiente, sino que está asociada al no control de la misma, así como podría ocurrir con la diabetes o con enfermedades cardiovasculares. El no controlar dichas enfermedades aumenta el riesgo de padecer complicaciones severas de coronavirus. Las recomendaciones fundamentales durante esta pandemia para pacientes hipertensos son: 1. Continuar con el tratamiento médico y NO abandonar la medicación. 2. Si están controlados los valores, por favor, no modificar dosis. 3. Continuar con el monitoreo domiciliario de la presión arterial. 4. Mantener contacto con el profesional médico. 5. NO abandonar hábitos saludables, como por ejemplo evitar consumo de sal, aumentar la proporción de frutas, verduras y legumbres, beber 2 litros de agua al día, entre otros. 6. Dejar el tabaco. 7. NO excederse con el alcohol ni con el café. 8. Controlar el peso con actividad física y alimentación saludable. En nuestro país, de cada diez personas, cinco padecen de Hipertensión Arterial y de estas cinco hay dos que no lo saben. Es por ello que nuestra recomendación es que todo paciente controle su presión arterial regularmente con su médico.



Dra. María Belén Sponton, Médica Cardióloga - (MN: 138543 / MP: 551378) - NotiCMR - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

17 de Mayo; día mundial de la Hipertensión Arterial

Por Dra. María Belén Sponton

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar