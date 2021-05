El ministerio de Cristo, (su obrar en la tierra) es trascendente, ya sea para obtener salvación o para perderla, al caer en la condenación eterna. Un día, toda rodilla se doblará ante él, algunos se inclinarán para adorarle como quien realmente es, "El Señor". Pero otros lo harán por vergüenza y/o petición. "Porque escrito está: "Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios." (Romanos 14:11) "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre". (Filipenses 2:9-11) "Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua". (Isaías 45:23) "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad" (Daniel 12:2-3) El Señor dijo: "al que a mí viene, no le echo fuera". (Juan 6:37) Invite al Señor a ser su salvador: porque "en ningún otro hay salvación" (Hechos 4:12) "fuera de mí no hay quien salve" (Isaías 43:11). Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna". (Tito 3:5-7) Dios no salva a los que oran de corazón, sino a los que creen en Él de corazón. Hable con Jesús por medio de la oración, dígale con sus palabras más o menos así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que nada puedo hacer para obtener salvación y librarme de la condenación. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado, entra en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente salvador. ¡Amén! Si lo hicieres, estarás eligiendo el mejor Camino, para el resto de tu vida. ¿Quieres saber más de Jesús, el salvador y su ministerio? Busca, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Cristo y su ministerio"

Por Emilio Camucce

