Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 16/may/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

16 de Mayo de 2021 - Año II - Edición Nº 132 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Monseñor Pedro Laxague en el reciente encuentro con los Comunicadores diocesanos destacó los siguientes temas: "La Iglesia del continente americano está en movida sinodal: un encuentro de todo el continente. -La Asamblea continental es un hecho inédito, no hay un antecedente de otro acontecimiento así en toda la historia de la Iglesia. Este año hubiese tocado organizar la Asamblea General del CELAM donde participan obispos y peritos especializados, pero como es el Papa el que convoca las Asambleas Generales, cuando el CELAM lo consultó, él les dijo: no hagan Asamblea General, Aparecida no está del todo aterrizada, sería mejor un documento donde participara mucha más gente. Así surgió la propuesta abierta a todos. Esto de la Asamblea es todo Providencia, Dios siempre saca algo positivo de las situaciones que vivimos (gracias a la pandemia, la participación es virtual y nos permite a todos formar parte), tenemos que confiar en Él, y remar en esa línea. Cada uno puede aportar su granito de arena, y la tecnología lo permite. Con todo el caudal de respuestas la Asamblea hará un documento, pero esto no se acabará allí, va a quedar para seguir analizando y trabajando. Hasta el 15 de julio está el proceso de ESCUCHA, hay que INSCRIBIRSE en la plataforma, para poder participar. Ya están cargadas todas las parroquias de nuestra diócesis de Zárate - Campana. En el área de ESCUCHA de la página de la Asamblea, están los documentos preparatorios gratuitos para leer. Se recomienda empezar por el del CAMINO y la METODOLOGIA En estos dos meses de ESCUCHA, escuchar a todos. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, para eso hace falta mucha Oración. Dejemos de lado pensar esto siempre se hizo así…de este modo, renovar inspirados en lo que Dios nos pide para estos tiempos. El Espíritu Santo va a obrar si abrimos el corazón a Dios, y a nuestros hermanos En este abrirse vamos a encontrar cosas que no nos gusten, incomoden, cosas raras que no entendamos... esto va a pasar porque se está abriendo el debate. ¡No tengamos miedo! Estamos para ayudarnos y acompañarnos entre nosotros, Dios nos va a asistir. Hagamos todo esto con alegría, hay mucha bronca y tristeza en este momento, podemos llevar de modo providencial la Esperanza que no defrauda a un mundo que la necesita más que nunca. El texto completo se puede leer en: https://fb.com/783266421817840/posts/2312701618874305/

Encuentro de Mons. Laxague con los comunicadores



VIGILIA DE PENTECOSTÉS Este Sábado 22 de Mayo la Comunidad de Parroquia Catedral Santa Florentina se unirá en la Vigilia festiva de Pentecostés… La Vigilia iniciará a las 20:00 hs donde habrá Adoración con Exposición de Santísimo, Rosario, Misa y Fiesta… Todos participaremos y disfrutaremos a través de las redes sociales…. Aquellas personas que deseen incluir sus intenciones en la vigilia pueden enviarlas, hasta el viernes 21 de mayo, vía mensaje (solo mensaje de texto o WhatsApp) a los teléfonos: (011) 41845065 / (03489) 635347 De esta gran Fiesta Cristiana el Papa Francisco en homilía del 20 de Mayo de 2018 nos dice: "El cambio del Espíritu es diferente: no revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón; no nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos; no nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás de la vida"

Vigilia de Pentecostés



MINISTERIO LAICAL DE CATEQUISTA Con la carta apostólica "Antiquum ministerium" publicada el 11 de mayo, el Papa Francisco instituyó el ministerio de catequista destinado a los laicos, con el deseo de resaltar los compromisos de todos los bautizados. Después de haber ampliado las funciones de acólitos y lectores a las mujeres a principios de enero, Francisco quiso reconocer el lugar de "muchos catequistas capaces" que ya ejercen una "misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe", incluyendo la preparación a los sacramentos, como el bautismo, la primera comunión y la confirmación y al mismo tiempo ser "testigo de la fe" y "acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia". El Papa además especificó que el católico elegido para este ministerio debe tener "experiencia previa de catequesis", ser "fiel colaborador de los sacerdotes", "participar activamente en la vida de la comunidad cristiana" y recibir la "debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica". Puso énfasis "en el compromiso misionero de cada bautizado". Un compromiso que "debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en ninguna expresión de clericalización".

El catequista es insustituible en la transmisión y profundización de la fe



ASAMBLEA ECLESIAL 55º Jornada Mundial de la Comunicación Social La Jornada Mundial de la Comunicación Social fue instituida por el Concilio Vaticano II y desde el año 1967 se celebra en numerosos países en la Fiesta de la Ascensión que este año será el 16 de mayo. Mons. Gabriel Barba, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social destacó que "los medios de comunicación son instrumentos valiosísimos, sobre todo en este tiempo tan difícil de la humanidad, tiempo de pandemia, donde debemos distanciarnos físicamente, donde nos tenemos que cuidar a través de encierro en nuestras casas y justamente allí los medios han permitido que la vida continúe, la comunicación continúe y podamos seguir construyendo juntos esta sociedad. "Tenemos que ser constructores de la verdad y de la dignidad humana a través de la comunicación". NOVEDADES SOBRE EL CULTO Y LAS RESTRICCIONES SANITARIAS El arzobispo de La Plata, Mons. Víctor Manuel Fernández anunció que la Jefatura de Gabinete de la Provincia respondió a su reciente carta publicando en el Boletín oficial la ampliación que ahora permite 20 personas en los actos de culto al aire libre, en las fases 2 y 3, y 100 personas a partir de la fase 4. Puntualizó también que han aceptado analizar por separado los actos de culto con criterios distintos a los de actos deportivos o de esparcimiento en el contexto de la evolución de la situación sanitaria. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe

