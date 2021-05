El Millonario confirmó ayer 15 casos positivos y se presentará en La Bombonera sin arquero profesional y con una formación totalmente remendada. El encuentro comenzará a las 17.30 horas. Si cualquier edición del superclásico del fútbol argentino tiene, de por sí, suficientes condimentos para convertirlo en un partido imperdible, lleno de tensiones, el partido que esta tarde disputarán Boca Juniors y River Plate tiene todavía más sazón. Es que no solo estará en juego un boleto a las semifinales de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, sino que además contará con un Millonario sumamente diezmado a causa del coronavirus. Ayer, la institución de Núñez confirmó, en primera instancia, diez casos positivos de coronavirus entre sus jugadores. Y por la noche se conocieron otros cinco contagios más. Así, Marcelo Gallardo no podrá contar, por ejemplo, con ninguno de los cuatro arqueros del plantel profesional: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli fueron diagnosticados con Covid, por lo que el Muñeco debió citar de urgencia a Alan Díaz, un juvenil de 21 años que ni siquiera tiene partidos en Reserva. La lista de contagiados se completa con Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser. Sin embargo, a pesar de estas quince bajas y con los nombres que "todavía" están a salvo de la enfermedad, el Millonario podrá presentar una formación que sería envidia de muchos equipos del fútbol argentino. Los probables once serían: Alan Díaz; Milton Casco o Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio o Milton Casco; Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana. En cambio, las horas previas de Boca han sido mucho más tranquilas, más allá de las bajas de Esteban Andrada, Carlos Zambrano y Mauro Zárate. Incluso, Miguel Ángel Russo volverá a tener a disposición a Edwin Cardona, aunque el colombiano estaría en el banco de suplentes. Así, los once de Xeneize para esta tarde serían: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.



Liga Profesional:

Boca y un River diezmado por el Covid definen el cuadro de semifinales

