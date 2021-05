EL CHARRO ES LÍDER Por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Deportivo Merlo (20 puntos) venció ayer 1-0 a Argentino de Quilmes como local y quedó como único líder, aprovechando las derrotas de J.J. Urquiza (19), que perdió 2-0 ante Flandria en Jáuregui; y de Los Andes (18), que cayó 1-0 como visitante ante San Miguel. Los demás resultados del sábado fueron: Cañuelas 0-0 Sacachispas y Comunicaciones 2-1 Defensores Unidos. Hoy juegan: UAI Urquiza vs Fénix y Deportivo Armenio vs Villa San Carlos.



DOCKE EN LA CIMA Por la 12ª fecha del Apertura de la Primera C, Dock Sud (21 puntos) igualó 1-1 con Sportivo Italiano y alcanzó a Central Córdoba de Rosario (21) en lo más alto de las posiciones. Claro: el Charrúa podrá despegarse hoy nuevamente, cuando reciba la visita de Argentino de Merlo. Los demás resultados del sábado fueron: Excursionistas 4-0 L.N. Alem, San Martín (B) 3-0 Ituzaingo, El Porvenir 2-4 Laferrere y Deportivo Español 1-0 Claypole. La jornada de este domingo se completa con Luján vs Real Pilar, Midland vs Lamadrid y Atlas vs Victoriano Arenas. PRIMERA A FEMENINA Por la 7ª fecha del campeonato, Boca Juniors venció 2-1 como visitante a Gimnasia (LP) y sigue liderando la Zona A con dos puntos de ventaja sobre San Lorenzo, que superó 1-0 a SAT. En tanto, por la Zona B, River Plate goleó 6-0 a Estudiantes (LP) y se mantiene con puntaje ideal, al igual que UAI Urquiza, que derrotó 1-0 como visitante a Huracán. Los otros resultados de ayer fueron: Independiente 1-2 Platense y Rosario Central 6-2 Villa San Carlos. ¿SERÁ HOY CHOLO? Este domingo se disputará íntegramente la 37ª y anteúltima fecha de La Liga de España. Así, Atlético Madrid (80 puntos), equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, tendrá la oportunidad de coronarse campeón: para ello debe vencer a Osasuna como local y esperar que Real Madrid (78) no le gane a Athletic Bilbao como visitante. Por su parte, Barcelona (76) recibirá a Celta de Vigo obligado a ganar y con la necesidad que el Colchonero deje puntos ante Osasuna. GOLEÓ LEEDS Por la 36ª fecha de la Premier League, Leeds United le ganó ayer 4-0 como visitante a Burnely y se mantiene en carrera por llegar a competencias internacionales. Actualmente, el equipo que dirige Marcelo Bielsa suma 53 puntos y se ubica en la 10ª posición. Ayer también jugaron: Southampton 3-1 Fulham y Brighton 1-1 West Ham. Hoy, en tanto, se medirán: Crystal Palace vs Aston Villa, Totenham vs Wolverhampton, West Bromwich vs Liverpool y Everton vs Sheffield United. NO SE RINDE En el inicio de la 37ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus venció ayer 3-2 como local al campeón Inter y volvió a zona de clasificación para la próxima Champions League. Sin embargo, hoy puede volver a quedar afuera en caso que Napoli derrote a Fiorentina y que Milan supere a Cagliari. Es que ayer también ganó Atalanta, que se impuso 4-3 como visitante sobre Genoa. Además, Roma le ganó 2-0 el clásico a Lazio, mientras Spezia goleó 4-1 a Torino y aseguró su permanencia en la máxima categoría de Italia. MADELÓN, A PLATENSE Después de la salida de Juan Manuel Llop, entrenador que lo llevó nuevamente a la Primera División, Platense confirmó a Leonardo Carol Madelón como nuevo entrenador. El santafesino, de 58 años, volverá a dirigir después de grandes experiencias en Unión, equipo al que clasificó en dos oportunidades para la Copa Sudamericana en 2019 y 2020. Anteriormente también tuvo pasos por San Lorenzo, Belgrano, Quilmes y Rosario Central, entre otros.

Breves: Fútbol

16 de Mayo de 2021

