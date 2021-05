TOPE RACE: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. LEJOS: Viene de correr en la Clase A de la categoria GT900 en el autódromo de Bradsen donde el piloto de Zárate quedó muy lejos en la clasificación de la final que no dejó conforme a nadie. DIFICIL: La realidad que Ivan Gonzalez trabajó en lo previo en el auto donde desarrolló muchos cambios que finalmente no concretaron los esfuerzos realizados con la intranquilidad que era difícil de llevar y manejar el vehículo en pista. PROBAR: Ya en su taller junto a Enrique Balzano se replanteó todo en los pasos a seguir y la imposibilidad de ir a probar también le jugó en contra porque en plena de arrancar la clasificación se pudo ver que no se estaba en el camino correcto. SUSPENDIDO: El autódromo de Arrecifes no puede utilizar el mismo ante el tema de la pandemia y el municipio de esa ciudad decidió que no puede haber competencia hasta nuevo aviso. COMENZAR: Para la nueva presentación de los Jeeps 4x4 en la vecina ciudad de Pilar estarán presenciandose los pilotos locales Iñaki Murillo y Jorge Biaggi que desde las 10hs comienzan su espectáculo. AUSENCIA: La ausencia de Sandro Ariu está basada que no trabajaron con el tiempo adecuado para terminar el motor de su Jeep de cara a esta competencia y aún falta reparar otros elementos dado que se aprovechó a realizar un repaso general. FUROR: Continuando con Don Ariú sigue siendo furor las berenjenas en frasco que nuestro personaje viene preparando en sus tiempos de gastronómicos que son de su agrado desarrollar donde sus allegados que ya pudieron probarlo aseguran que son para recomendar. Mirá vos! TOPE RACE SERIES: La categoria llega al autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana llevando adelante su propuesta con su habitual parque de autos. SALON: Siguen los trabajos para terminar su nuevo salón en la vecina ciudad de Lima Daniel Carballo para una mayor comodidad para sus clientes donde el actual piloto de picadas está abocado a este proyecto lo que no le permite ir a picadas. NOTA: Parece que el ex campeón no se decide a realizar una nota para contar su carrera deportiva entre el fútbol, el automovilismo, y el ciclismo donde no toma la determinación dado que tiene en su haber un pasado muy deportivo. No se pondrán de acuerdo con los aranceles! CAMINAR: Todos los días trata cuando se lo permite sus tiempos el piloto sale a caminar en su propio jardín para intentar bajar kilos que hoy por hoy le juegan en contra en su karting. FECHA: La categoria Prokart tenia agendado el pasado fin de semana desarrollar otra fecha de su presente campeonato en el kartódromo internacional de Zárate con todas sus clases y la categoria de karting debió detener tal competencia. PERMITIR: La realidad es que por el tema de la pandemia el municipio donde está radicado el kartódromo no permite realizar actividad hasta que en principio se bajen las curvas de los infectados. PENSAR: Aunque el auto para correr está listo y en condiciones su dueño que viene de cumplir años dejó entrever que por el momento no tiene pensando en correr por este año así lo piensa Fernando Rivas. EVALUAR: Este tema de la pandemia tampoco permite que en el autódromo de Colón en la provincia de Buenos Aires puedan realizar competencias y se va evaluando si después del mes de mayo habrá una posibilidad de comenzar con sus carreras que fueran charladas en su momento con las categorias que suelen visitarlos. ROTAX: Esta especialidad del karting llega al kartódromo argentino dentro del predio del autódromo Galvez con sus todas clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. UTILIZAR: La suspensión de la competencia en su momento hizo que Enzo Valle se quedó una vez mas sin poder utilizar su camioneta que ya estaba listo para correr. El tema es que por el tiempo que se necesite la competencia no tiene fecha. CONFIRMAR: La categoria Turismo Pista confirmó que visitará el autódromo de Concepción del Uruguay y el representante de Zárate Leandro Cracco ya confirmó que estará en la misma ya que los presupuestos están dados para estar presente. CONOCER: La suspensión de las competencias para el motocross también ya fueron dadas a conocer y se espera donde y cuando se decida el arranque del actual campeonato y en principio se cree que Salto puede llegar el lugar para darle al curso al motocross. TOPE RACE JUNIORS: La categoria está visitando el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs a través del Canal Trece a través de Carburando. VICTORIA: Otro buen fin de semana para el campeón Juan Carlos Suarez que peleó la carrera hasta el final y se quedó con otra victoria para pelear otro campeonato que el pájaro está intratable. HERMANO: Su hermano Sebastian Suarez también participó en la Clase Potenciada de la categoria Kart Plus terminado segundo por detrás del pájaro para que la dinastía cierre un buen fin de semana. PODER: Si bien no se permite realizar competencias en el kartódromo Internacional hay que poner en claro que si se puede ir a probar sin ningún problema cuando lo necesiten para saber como puede funcionar su karting. Quedó claro! TURISMO NACIONAL: La categoria más federal está desarrollando en este fin de semana otra carrera de su calendario por el presente campeonato con sus dos clases y su parque de autos interesantes. Desde las 11 hs televisa la TV Publica. DISPARADOR: Se trabaja en el karting para la categoria Rotax de Juan Carlos Bava y esto es el primer disparador para que el representante de Zárate se puede sumar a la categoría con la idea de desarrollar sus ganas de disfrutar esta pasión. ACLARAR: La categoria del Rally Mar y Sierra también debió suspender en su momento la carrera en la ciudad de Castelli por el tema de la pandemia y sus dirigentes dejaron aclarado que estarán esperando cuando se tome la decisión de abrir todo para retomar el campeonato. DEFINIR: Sin duda que el tema de los presupuestos están prohibiendo que el joven piloto no está participando en karting y aún no definio si podrá llegar a estar en alguna en esta temporada. FUTURO: Los que conocen su situación actual aseguran que el hombre estaría de a poco dejando el mundo del automovilismo y que su futuro apunta a otro nuevo emprendimiento lo que hace pensar que el robusto personaje no continuará yendo a la escuela de este deporte tuerca. ASOMBRAR: Para el asombro de muchos el legendario Angel Mundo está corriendo una vez mas de una manera que deja a todos mirando el transitar de su auto que se mantiene en ritmo de carrera. No será el momento que vuelva el "Colibri" Toledo? RECUPERAR: Se sigue recuperando lentamente el joven Julian Garrido que va mejorando del quiebre que sufrió en su pierna cuando entrenaba con su moto de motocross, se seguir cuando vuelva la actividad hay posibilidades de estar en acción. ESPECIAL: El próximo 30 de mayo la Formula Nº 6 donde será una carrera especial para tener la posibilidad de tener un piloto invitado con puntos importantes para el campeonato. PREDIO: El circuito "El Salvaje" de motocross mantiene su predio abierto para solo ir a poder con todos los protocolos y los fines de semana está a disposicion de los pilotos. Por el momento no está aprobado para realizar competencias parta los campeonatos. LABORALES: La ausencia de Fernando Moreno en la última fecha del campeonato tuvo que ver con cuestiones laborales que si bien tenia el auto listo debió pensar en la próxima convocatoria. PASION: Si bien fue a acompañar a su hijo que iba a correr en Salto en la carrera de Motocross no pudo con su pasión por este deporte y finalmente Diego Lacognata terminó corriendo en su clase. El amor es mas fuerte! EQUIPO: Luego de tomar la decision Gustavo Milivinti a hora tiene su propio equipo de competicion para las categorias de karting y ya tiene motores para entender desde hace algún tiempo. MOTORES: En el taller de la calle Viamonte se sigue trabajando en los motores de karting para el venidero fin de semana para correr en la categoria Prokart en el kartódromo de Zárate donde el señor Lopez viene desarrollando en las plantas impulsoras. CHASISTA: Aún no definió su chasista de cara a lo que será el arranque de la categoria en su momento el "Tano"" Adriano Zarantonello para su Fiat Uno que tiene la motorización a cargo de Tussa. CHASISTA II: Aún no definió su chasista de cara a lo que será el arranque de la categoria en su momento Gonzalo Conti para su Fitito 600 que tiene la motorización de Tussa. RALLE CROSS: La categoria está realizando este fin de semana su presentación en el autódromo de Concepción de Uruguay en Entre Rios donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. BOCHA: Finalmente el "Bocha" Ciantini decidió arrancar en la alta competicion y se suma a la categoria Carx Rally Cross con un Ford Fiesta lo que de esta manera vuelve a correr. UBICARSE: Viene de correr en la categoria Kart Plus en el kartódromo de Zárate donde Tobias Amarillo se ubicó en la final sexto en la Clase juniors. VENDE: Sin duda que el piloto tomo la decisión de vender algunos elementos para recaudar dinero donde desde una bicicleta hasta una cocina de leña todo es posible. Parece que Pablito está de remate. PROXIMA: Los dirigentes de la categoria Procar ya confirmaron su próxima carrera que será la quinta fecha del campeonato en el autódromo Galvez donde utilizarán el circuito número 9 el próximo 29 y 30 de mayo en orden conjunta con la categoria SP2000 Procar.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar