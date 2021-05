Breves: Deportivas

P U B L I C



CICLÓN PENTACAMPEÓN San Lorenzo de Almagro conquistó su quinto título consecutivo de la Liga Nacional de Básquet al superar ayer 82-77 a Quimsa de Santiago del Estero en el quinto y decisivo partido de la final. El base José Vildoza anotó 18 puntos y fue elegido como el Jugador Más Valioso de la serie, aunque ayer también brillaron Nicolás Aguirre (también convirtió 18 y llegó a seis títulos consecutivos de LNB), Máximo Fjellerup (16) y un decisivo Nicolás Romano (14), quien anotó 10 de los últimos 12 puntos de San Lorenzo. En "La Fusión", Brandon Robinson fue el máximo goleador con 20 puntos.



NBA: FIN DE LA REGULAR Hoy concluirá la fase regular de la NBA. Denver Nuggets, equipo del argentino Facundo Campazzo, se medirá frente a Portland Blazers para tratar de asegurar el tercer puesto de la Conferencia Oeste de cara a los playoffs. Mientras Oklahoma City Thunder, conjunto del santiagueño Gabriel Deck, se medirá ante Los Angeles Clippers en lo que será su último juego de la temporada. NADAL VS DJOKOVIC Rafael Nadal y Novak Djokovic estarán frente a frente hoy por 57ª vez en sus carreras cuando disputen la final del Masters 1000 de Roma. El español avanzó a la definición tras vencer 6-4 y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka, mientras el serbio debió trajinar el sábado para alcanzar la final: primero logró revertir su duelo de Cuartos de Final ante el griego Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-5 y 7-5) y, posteriormente, derrotó 6-3, 6-7 y 6-2 al italiano Lorenzo Sonego en semifinales. Nadal conquistó nueve veces el título en el Foro Itálico (la última vez fue en 2019, venciendo a Djokovic en la final), mientras el número 1 del mundo suma cinco trofeos en la capital italiana (en 2020 le ganó la final a Diego Schwartzman). TERCERO PARA BÁEZ El argentino Sebastián Báez (20 años) confirmó su gran momento al conquistar ayer su tercer título Challenger de la temporada: superó 3-6, 6-3 y 6-1 al peruano Juan Pablo Varillas en la final de Zagreb. Con esta consagración ingresará en el Top 200 del ranking mundial, al tiempo que se ubicará en el Top 80 de la Race 2021 (ranking anual). JAGUARES CAMPEONES Ayer culminó la primera edición de la Superliga Americana de Rugby (SLAR) y Jaguares XV no dio lugar a la sorpresa, aunque no pudo brillar en el partido decisivo: derrotó 36-28 a Peñarol Rugby en el estadio Charrúa de Montevideo y se coronó campeón de manera invicta tras doce partidos. Tomás Cubilla (3), Juan Bautista Daireaux y Agustín Segura marcaron tries para la franquicia argentina, que también logró un try-penal convertido por Tomás Albornoz, quien sumó otras dos conversiones más.

Breves: Deportivas

16 de Mayo de 2021

