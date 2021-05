Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 18/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 18/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: De mal en peor Primera D:

Villa Dálmine perdió 1-0 con Almagro, llegó a diez fechas sin ganar y cosechó tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. Así quedó en el último puesto de la Zona B. El próximo domingo juega ante Güemes en Santiago del Estero. Ni el invicto como local. Ya no le queda ni eso a este presente de Villa Dálmine, que el domingo perdió 1-0 frente a Almagro en Mitre y Puccini y llegó a diez fechas sin ganar en el arranque de este campeonato de la Primera Nacional que se ha convertido en una mala experiencia que se repite cada fin de semana. Y si no resulta una pesadilla es porque en la actual temporada no hay descensos que acechen la estadía Violeta en la segunda división del fútbol argentino. Así, el último puesto de la Zona B es solo una imagen que decepciona casi tanto como el rendimiento del equipo. En esta oportunidad, Marcelo Franchini modificó media formación titular y varió el sistema táctico (jugó 3-4-1-2), pero no logró que sus dirigidos superen las limitaciones que vienen mostrando, sobre todo en el aspecto ofensivo. Sin asociaciones entre líneas, la elaboración sigue siendo una de las grandes deudas: no hay pases internos ni mediocampistas que rompan ni cambios de ritmo, por lo que los intentos terminan reducidos a pelotazos previsibles, en su mayoría lanzados por los marcadores centrales. Y si bien el equipo mostró una actitud más agresiva que en Tandil, chocó una y otra vez contra su impotencia. Germán Díaz intenta asumir la función de conductor, pero el domingo abusó del enganche o el traslado y terminó sumando confusión; los carrileros hicieron más ancha la cancha (sobre todo Fernando Bersano), pero no contaron con apoyos para desequilibrar; y Sergio Sosa y Luciano Vázquez no encontraron la forma de entrar en juego y se perdieron entre los centrales rivales. Todo ante un Almagro que llegó a Campana con nuevo DT (Walter Perazzo reemplazó a Fabián Lisa) y en una racha negativa de seis partidos sin triunfos. Y que en Mitre y Puccini brindó espacios para la contra y, además, en la última media hora regaló la iniciativa. Sin embargo, el Violeta no pudo aprovechar nada de eso y sus dos mejores chances llegaron tras sendos rebotes en contragolpes mal manejados. Por eso la necesidad de una victoria: parece ser hoy la única luz posible entre tanta oscuridad, al menos para poder empezar a acomodar y mejorar lo mucho que hay por acomodar y mejorar. El domingo lo espera el líder Güemes en Santiago del Estero. Quizás en la distancia y ante uno de los "cucos" del campeonato aparezca ese ansiado triunfo. Quizás… EL PARTIDO Para este encuentro, Franchini metió mano profunda para tratar de cambiarle la cara al equipo: realizó cinco cambios y modificó también el sistema táctico. Así, inició el juego con una última línea de tres marcadores centrales con Pollacchi como líbero y Cáseres y Romero a sus costados; con Stancato y Tello repartiéndose la zona central; con Lando y Bersano como carrileros por las bandas; Díaz como enganche; y Sosa y Vázquez como puntas. En el arranque, el conjunto de nuestra ciudad lució más agresivo en la disputa del balón, sobre todo en la mitad de cancha. Sin embargo, después tenía problemas para pasar a posiciones ofensivas. En ese sentido, a Díaz le costaba darle continuidad a los movimientos, mientras Sosa y Vázquez no entraban en el circuito. Por eso, una vez que se acomodó a lo que le ofrecía el rival, Almagro empezó a crecer y encontró pases internos que le permitieron incursionar en campo ajeno. En esos primeros avances de la visita, Villa Dálmine dispuso de dos claros contragolpes que no supo aprovechar por imprecisiones. Encima, en el segundo, un mal pase de Sosa generó una contra del Tricolor que terminó con un peligroso tiro libre desde la medialuna del área. Igualmente, con pases y movilidad, la visita ya había encontrado la manera de desordenar el esquema defensivo del campanense. Y así también empezó a ganar los duelos individuales, logrando desequilibrios que lo llevarían a ponerse en ventaja: a los 29, una buena combinación sobre la derecha entre Blanc, Cuello y Martínez generó los espacios para la llegada solitaria por izquierda de Rodríguez, quien remató fuerte y seco al primer palo de un Bilbao que nada pudo hacer. De allí en adelante, el Violeta fue todo nervios y siguió sumando imprecisiones, aunque logró generar su mejor acción colectiva: a los 35, un taco de Vázquez dejó solo a Díaz, quien puso a Sosa de cara al arquero Ramírez, pero el "Colo", que tuvo un flojo primer tiempo, se enredó con la pelota, enganchó mal y dilapidó la oportunidad. Minutos más tarde, en un momento en el que Villa Dálmine intentó presionar con centros sobre el área de Almagro, un rebote le quedó servido a Díaz para rematar de frente al arco, pero el 10 (que no tomó buenas decisiones) prefirió parar la pelota y pincharla para Sosa sin éxito. En el inicio del segundo tiempo, a pesar de seguir repitiendo imprec-isiones, los dirigidos por Franchini salieron decididos a empujar contra el área rival. Así, a los 3 minutos, un remate de Tello dio en la mano de Valdez en un claro penal que el árbitro Ceballo decidió no sancionar. Y en la continuidad de esa jugada, Vázquez quedó solo de frente a Ramírez, pero elevó su definición cuando solo debía acertarle al arco para marcar el empate. En ese lapso del encuentro, el Violeta volvió a tener otro contragolpe favorable, pero Díaz lo manejó mal (abusó del traslado) y la jugada se ensució, aunque con fortuna: después de dos rebotes, el balón quedó suelto dentro del área para la aparición solitaria del ingresado Franzoni, pero Tello no lo vio, se apresuró y terminó ensayando una media vuelta exigida que se fue ancha por el segundo palo. Entre una y otra acción, Almagro pudo haber liquidado el pleito en otra llegada clara por izquierda de Rodríguez, quien esta vez enganchó para hacer pasar de largo a Cáseres y definió de derecha al segundo palo, hacia donde se estiró brillantemente Bilbao para manotear el balón al córner. Sin embargo, para la última media hora de juego, la visita eligió ceder balón y territorio para defenderse en su campo, una situación que podría haber resultado poco inteligente de no ser por la impotencia del equipo de nuestra ciudad, que nunca encontró las asociaciones necesarias para desordenar a su rival y, por ello, terminó cayendo una y otra vez pelotazos que no le dieron rédito alguno, más allá que Franchini probó con Cajes abierto por derecha y con Franzoni (reemplazó a Sosa) como acompañante de Vázquez. Así, el tramo final de encuentro no fue más que otra evidencia de las limitaciones ofensivas que Villa Dálmine ha mostrado a lo largo de estas diez fechas y que sin Cristian Ojeda ni Alejandro Gagliardi (ambos lesionados) se hacen todavía más notorias. Mientras tanto, ya cayó al último lugar de la tabla. Y llegó a diez encuentros sin poder ganar.

VAZQUEZ VOLVIÓ A LA TITULARIDAD, PERO NO SE LO NOTÓ CÓMODO Y, EN EL SEGUNDO TIEMPO, FALLÓ LA OPCIÓN MÁS CLARA DE GOL QUE TUVO EL VIOLETA.





FACUNDO LANDO FUE UNA DE LAS NOVEDADES EN LA FORMACIÓN TITULAR.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Zaid Romero; Facundo Lando, Laureano Tello, Agustín Stancato, Fernando Bersano; Germán Díaz; Sergio Sosa y Luciano Vázquez. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Bruno Sánchez, Santiago Moyano, Franco Flores, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Franco Costantino, Tomás Garro, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. ALMAGRO (1): Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Romat, Sebastián Valdez, Marco Lambert; Brahian Cuello, Gastón Blanc, Luis Jerez Silva, Santiago Rodríguez; Juan Manuel Martínez y Nicolás Servetto. DT: Walter Perazzo. SUPLENTES: Francisco Del Riego, Norberto Paparatto, Sebastián Hernández, Gonzalo Jaque, Hugo Zarco, Maximiliano Rueda, Gabriel Morales, Lucas Farías y Santiago Apa. GOLES: PT 29m Santiago Rodríguez (A). CAMBIOS: ST 16m Cajes x Lando (VD) y Franzoni x Sosa (VD); 19m Zarco x Martínez (A); 24m Rueda x Rodríguez (A); 28m Garro x Romero (VD); 38m Hernández x Jerez Silva (A), Morales x Cuello (A), Apa x Servetto (A), Costantino x Díaz (VD) y Moyano x Tello (VD). AMONESTADOS: Romero y Cáseres (VD); Blanc y Basualdo (A). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: César Ceballo. ASISTENTES: Lucas Ripoli y Javier Mihura.

UNA DE LAS POCAS CHANCES CLARAS QUE TUVO EL VIOLETA: TRAS UN REBOTE, LAUREANO TELLO INTENTÓ DE MEDIA VUELTA CUANDO JUAN CRUZ FRANZONI LLEGABA CLARO PARA REMATAR DE FRENTE.



EL PUNTANO TOMAS GARRO INGRESÓ EN LA PARTE FINAL DEL JUEGO Y NO PUDO GRAVITAR. ZONA A: GOLAZO DE MATÍAS BALLINI El campanense marcó ayer para el triunfo de San Martín (T) ante Riestra. Con la llegada de Pablo De Muner como DT, San Martín de Tucumán empezó a recuperarse y ya asoma en el cuarto puesto de la Zona A con 13 puntos. Ayer venció 2-0 como local a Deportivo Riestra, resultado que selló Matías Ballini con un golazo: a los 5 del segundo tiempo, llegando a la carrera a la puerta del área, el mediocampista campanense empalmó de zurda un centro pasado y colocó la pelota contra el palo derecho del arquero Matías Vega. Los otros tres encuentros que se disputaron entre el domingo y lunes por esta Zona A tuvieron a los tres líderes como protagonistas. Anoche, Tigre (20 puntos) igualó 1-1 en su visita a Alvarado de Mar del Plata y no pudo alcanzar la línea de Atlanta (22 puntos), que por la tarde había empatado sin goles frente a Deportivo Maipú de Mendoza como local. Antes, el domingo, Gimnasia de Mendoza (21) le ganó 2-0 como visitante a Almirante Brown y por eso quedó apenas un punto por debajo del Bohemio. Hoy se cerrará esta 10ª fecha de la Zona A con el partido que Nueva Chicago y Estudiantes de Río Cuarto disputarán desde las 18.00 horas en Mataderos. ZONA B: GÜEMES, ÚNICO LÍDER Esta 10ª fecha de la Zona B consolidó a Güemes de Santiago del Estero, que venció 2-1 como visitante a San Martín de San Juan y quedó como único líder gracias al empate de Independiente Rivadavia de Mendoza, que ayer igualó 1-1 como local frente a Gimnasia de Jujuy. El elenco santiagueño será el próximo rival de Villa Dálmine, que se encuentra ahora en la otra punta de la tabla. En la tercera posición se ubicó solamente All Boys, que este lunes se llevó un punto de su visita a Defensores de Belgrano al empatar 0-0 en Núñez. Mientras Santamarina avanzó ahora a la cuarta colocación tras igualar 2-2 como visitante frente a San Telmo (llegó al empate gracias un penal agónico convertido por Javier Velázquez). Los de Tandil suman ahora 15 puntos, al igual que Brown de Adrogué, que cayó 1-0 como local frente al Deportivo Morón de Lucas Bovaglio. Esta 10ª fecha, además, ofreció el primer triunfo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que superó 3-1 como local a Ferro Carril Oeste. De esta manera, el Violeta es el único equipo que todavía no ha ganado en este campeonato 2021 de la Primera Nacional. Y por ende ocupa ahora la última posición de la Zona B con apenas 6 unidades.

