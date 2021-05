Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 18/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 18/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: De mal en peor Primera D:

HOY SE CIERRA LA FECHA La segunda jornada del Torneo Apertura de la Primera D culminará hoy con el duelo que sostendrán Muñiz y Sportivo Barracas, también en cancha de Deportivo Malvinas. Ayer, además de Juventud Unida vs Puerto Nuevo, se disputaron otros dos encuentros: Defensores de Cambaceres le ganó 2-1 como visitante a Deportivo Paraguayo (próximo rival del Portuario), mientras Central Ballester derrotó 1-0 a Atlético Lugano como local. La programación había comenzado el sábado con Centro Español 1-1 Yupanqui y Argentino de Rosario 2-1 Liniers. Ayer venció 3-2 como visitante a Juventud Unida con goles de Selem Lojda, Mario Godoy y Rodrigo Martínez. En la próxima fecha recibirá a Deportivo Paraguayo. Después de comenzar con el pie derecho al vencer 2-0 a Muñiz como local, Puerto Nuevo volvió a pisar firme ayer: derrotó 3-2 como visitante a Juventud Unida en cancha de Deportivo Malvinas. Así, es el único equipo de la Primera D con puntaje ideal en estas dos fechas y quedó como líder solitario del Torneo Apertura. Para ello, el Portuario debió reponerse ayer a un comienzo adverso en la cancha de Deportivo Malvinas, donde no pudo presentar a Enzo Ritacco en su formación titular (el mediocampista, figura en el debut, arrastra una sobrecarga muscular y fue reemplazado por Rodrigo Martínez) y, encima, apenas a los 3 minutos de juego, quedó abajo en el marcador: Mario Godoy no alcanzó a rechazar por completo una pelota frontal a sus espaldas y esto lo aprovechó Facundo Costilla, quien empalmó el balón de cachetada, por encima de Javier Balbuena, que quedó a mitad de camino. El equipo de nuestra ciudad no se desesperó a pesar de la desventaja y buscó cumplir con su plan de juego: presionar alto a su rival y tratar de aprovechar la velocidad de sus extremos. Y poco después de casi quedar 0-2 llegó al empate con esas premisas: a los 28 minutos, tras una recuperación en mitad de cancha, Rodrigo Martínez filtró un gran pase para Selem Lojda, quien escapó entre los centrales locales y tocó el balón por sobre la humanidad del arquero Martín Panetta para establecer el 1-1. Por entonces, el Auriazul ya dominaba el trámite del juego gracias a una sólida tarea colectiva e, incluso, generaba desequilibrio con el manejo de Ezequiel Ramón y la velocidad de Enzo Moreno por izquierda. Así, también dispuso de varios tiros libres en las inmediaciones del área de Juventud Unida. Y, curiosamente, el que peor ejecutó terminó en el 2-1 a su favor: Santiago Ojeda quiso tocar atrás con Ezequiel Ramón, pero el balón quedó muy largo, por lo que "Noni" tuvo que ir al piso a trabar, evitando así la contra del local y posibilitando que el balón le llegue a Mario Godoy, quien definió contra un palo desde el punto penal. En el complemento, el trámite se hizo más trabado, pero los dirigidos por Gastón Dearmas se mantuvieron en su libreto y, presionando la salida del rival, lograron provocar el error ajeno y ampliar la ventaja por intermedio de Rodrigo Martínez, quien hizo olvidar la ausencia de Ritacco. El 3-1 fue un golpe duro de absorber para el local. Incluso, un cabezazo de Antonio Samaniego que salió alto pudo haber transformado el marcador en una goleada. Sí: todo parecía transcurrir en favor del campanense. Sin embargo, a los 29 minutos, Juventud Unida encontró espacios en un contragolpe, Costilla se escapó por el centro del ataque y ante el achique de Balbuena tocó a un costado para que el ingresado García marque el descuento. Por eso, los últimos 15 minutos y el largo adicionado que dio Fabián Jaimes estuvieron cargados de incertidumbre, más allá que el Lobo Rojo mostró pocos recursos para desequilibrar al Auriazul y que Balbuena se mostró seguro en el tramo final del encuentro. Así, después de los ocho minutos extras que dio el árbitro, el festejo fue todo de Puerto Nuevo y quedó inmejorablemente graficado en ese apretado y emotivo abrazo en el que Dearmas y sus colaboradores se fundieron tras el pitazo final. Y no era para menos: su equipo superó con éxito sus dos primeros exámenes y ahora mira a todos desde lo más alto de la tabla.

TODOS LOS ABRAZOS AURIAZULES SON PARA MARIO GODOY, AUTOR DEL 2-1 EN EL TRAMO FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (2): Martín Panetta; Kevin Patkovsky, Nahuel Espínola, Maximiliano López, Lucas Serafini; Franco Almanza, Kevin Ferreyra, Agustín Campi, Braian Pedraza, Facundo Costilla y Maximiliano Orellana. DT: Juan Manuel Viola. SUPLENTES: Iván Acevedo, Matías Digangi, Facundo Elorga, Manuel Almeida, Marcos Gurzale, Elián García y Facundo Cacciapouti. PUERTO NUEVO (3): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Mario Godoy, Uriel Huarte; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego, Enzo Moreno. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Sandro Areco, Brian Cívico, Ramiro López Otamendi, Marcos Quiroga, Alexander Meza y Alan Sosa. GOLES: PT 3m Facundo Costilla (JU), 24m Selem Lojda (PN) y 37m Mario Godoy (PN). ST 13m Rodrigo Martínez (PN) y 30m Elián García (JU). CAMBIOS: ST Cacciapouti x Campi (JU), 26m Meza x Lojda (PN), 28m García x López (JU), 39m Quiroga x Martínez (PN) y 49m Gurzale x Almanza (JU). AMONESTADOS: Almanza, Serafini, López y Cacciapuoti (JU); Grieger, Ojeda y Samaniego (PN). CANCHA: Deportivo Malvinas. ÁRBITRO: Fabián Jaimes.

SELEM LOJDA MARCÓ EL GOL QUE INICIÓ LA REMONTADA DE PUERTO NUEVO (FOTO: ARCHIVO - ANDRES RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO).



