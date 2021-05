Fue durante el fin de semana. En el interior del local se estaba desarrollando una "exposición de arte". Las autoridades del Municipio de Zárate clausura-ron un conocido bar ubicado sobre la calle Justa Lima. Según trascendió, en su interior había por lo menos 70 personas, entre concurrentes y artistas. En Zárate rige la cuarentena Fase 2 y no están permitido el funcionamiento de locales gastronómicos ni bares después de las 19 horas. Además existen restricciones de cupo máximo. La denuncia habría procedido de una vecina, que alrededor de las 16:30 horas del sábado se comunicó con la Dirección de Prevención Urbana para alertar sobre el evento. De inmediato, personal del área de Inspección de Comercios se acercó al local, constató la irregular situación y solicitó la desconcentración de las personas. La excusa de la reunión habría sido la exposición de pinturas. De acuerdo a consignaron medios de la vecina ciudad, el dueño del establecimiento comenzó a comportarse de manera "alterada", por lo que se solicitó apoyo de personal de seguridad municipal y también de la Policía. El bar fue clausurado y podrían aplicárseles multas. Las restricciones están castigando a los locales nocturnos. A fines de abril, dueños de bares y cervecerías de Zárate hicieron público su malestar. En conferencia de prensa, acusaron a los políticos de la vecina ciudad de "no haber hecha nada durante 10 meses" para evitar que la pandemia los obligue a cerrar su puertas. "La verdad que (el retroceso a Fase 2) fue un golpe muy duro porque ya veníamos con problemas. Cerrar a las 23 horas de por sí es muy temprano para un negocio gastronómico. Como sabemos, en Argentina salimos a cenar tarde y los negocios no son de horario corrido sino cortado", expresó Diego Lipszyc, propietario de la cervecería Barlovento. En ese sentido, Luciano Breglia de Bebedero Club se preguntó "qué hicieron los políticos de la ciudad durante los 10 meses del año pasado durante los que no trabajamos con normalidad para que hoy pudiésemos hacerlo". "¿Qué hicieron en esos 10 meses para que yo pudiera seguir trabajando, para que los proveedores me sigan vendiendo y sigan trabajando? No hicieron nada. Seguimos teniendo seis camas dijeron el otro día. Creo que es mi casa hay seis camas. ¿Cómo vamos a tener esta cantidad para 140 mil habitantes? ¿Y nos piden a nosotros cerrar? Ellos tiene que cerrar e irse, porque posta que es ridículo", manifestó el comerciante, visiblemente ofuscado por la situación.

Clausuran un bar de Zárate que albergaba 70 personas

