Volvió Tinelli y Lu Basterrica lo acompañó en la apertura

Formó parte como bailarina y coreógrafa en uno de los cuadros de baile. Su alegría en las redes sociales. Tras un año y medio sin aparecer en la pantalla grande Marcelo "Hugo" Tinelli volvió a la televisión ayer pasadas las 21 horas por Canal Trece. La apertura, siempre esperada en los comienzos de cada ciclo, fue de un amplio despliegue de música y baile. No faltó tecnología; un increíble show de lásers, un espectacular cuadro de realidad aumentada y efectos de maquillaje y peinado de primer nivel. El conductor contó con las lujosas participaciones de Pampita Ardohain, Natalie Pérez y la cantante María Becerra en el comienzo de esta nueva temporada. A nivel local y de importancia para nuestra ciudad se sumó la participación estelar de la bailarina y coreógrafa Lucila Basterrica. La joven días atrás subió a su Instagram un avance de lo que sería el comienzo del programa y expresó "Y que queres te diga yo voy a subir a mi perfil esto porque es algo importante en mi carrera y me llena de alegría que hayan contado conmigo como bailarina y coreógrafa de un cuadro en la apertura, junto a tantas personas que admiro,… siempre para adelante con la humildad, responsabilidad, constancia y la suerte de que se vayan dando de a poco cosas que siempre quise hacer. Asique....ABUELA PONE EL @eltrecetv EL 17 DE MAYO QUE LA NENA SALE EN LA TELE". Recordemos que Lucila desde los trece años empezó a bailar en nuestra ciudad hasta llegar a lugares internacionales para competir y seguir formándose con importantes maestros a nivel nacional y mundial. Fue estudiante en la Fundación Julio Bocca, y es egresada como intérprete en estilos urbanos en Dance&Move. De lunes a jueves, de 21 a 23 horas ShowMatch se parecerá bastante a sus últimas versiones. No obstante, los viernes el programa mutará a un formato mucho más cercano a la época de VideoMatch, cuando el humor, las cámaras ocultas y las imitaciones eran algunos de los contenidos más destacados del histórico envío que consagró a Tinelli como referente de la televisión argentina.



Volvió Tinelli y Lu Basterrica lo acompañó en la apertura

