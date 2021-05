» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 18/may/2021 de La Auténtica Defensa. Gran Operativo de ayuda humanitaria en la ciudad







"El virus podrá distanciarnos físicamente, pero la solidaridad siempre nos une" aseguró el médico y referente del PJ-FdT, Rubén Romano, quien encabezó el despliegue de la Operación General Manuel Belgrano que tuvo lugar en el barrio Dignidad, donde junto a integrantes de las Fuerzas Armadas entregaron ayuda alimentaria y asistencia a los vecinos más necesitados. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea participan de diferentes operativos de auxilio humanitario, aportan la logística y organización de diferentes programas de asistencia. Días atrás, el referente del Pj-Frente de Todos, Rubén Romano, junto al Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, comprometieron y acordaron la llegada de ayuda para los sectores más vulnerables de la Ciudad. Y cumplieron. El domingo, la "Operación General Manuel Belgrano" fue desplegada en el barrio Dignidad, donde efectivos militares realizaron tareas de protección civil, asistencia, y entregaron alimentos a vecinos y vecinas del lugar. "Junto al Ministerio de Defensa y la Armada Argentina pusimos en marcha la Operación Belgrano, de asistencia alimentaria y social frente a la crisis provocada por COVID 19. Comenzamos por el Barrio Dignidad, donde hay vecinos y vecinas que la están pasando realmente mal, y muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de asistencia municipal. Poder acercarnos y ayudar fue muy movilizante, y a la vez esperanzador. Porque el virus podrá distanciarnos físicamente, pero la solidaridad siempre nos une, y hoy más que nunca estoy seguro que vamos a superar la pandemia para poder enfocarnos con todas nuestras energías en poner de pie a la Argentina y generar un mayor bienestar para todos y todas" aseguró el Dr. Romano, quien estuvo acompañado por la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, y el Concejal y Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo. Precisamente Calle explicó que "integrantes del equipo del Ministerio de Salud y el Programa Bonaerenses Solidarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, nos acompañaron en una jornada donde además de la entrega de alimentos, también pudimos facilitar la inscripción a la campaña de vacunación de quienes aún no lo habían hecho, poniendo a disposición diversas políticas públicas que, tanto desde Nación como Provincia, buscan contener a las personas con mayores dificultades en esta pandemia". En tanto que el para el titular del PJ local, la acción es una muestra "que las prioridades son claras, y proteger la vida es lo que realmente importa. Vemos como desde algunos sectores, buscan desprestigiar la campaña de vacunación, minimizar el virus o alentar la imprudencia y llevar al Gobierno al fracaso sanitario. Para nosotros, la salud fue, es y será lo más importante. No perderemos el tiempo ni vamos a entrar en el juego perverso de la grieta armada por quienes buscan dividirnos. Estamos del lado de los que hoy nos necesitan. Vamos a salir adelante, unidos y solidarios" concluyó. La extensa jornada culminó con el aplauso de los vecinos y el agradecimiento generalizado.



Soldados montaron una cocina y distribuyeron alimento.





Vecinos aplaudieron a los uniformados.





Romano, Calle y Trujillo dijeron presentes en el barrio Dignidad.





Vecinos fueron inscriptos para la vacunación contra el COVID-19.



