Efemérides del día de la fecha, 18 de Mayo

DÍA DE LA ESCARAPELA Impulsado por el Consejo Nacional de Educación e instituido en el año 1941, en este día se recuerda a esta insignia nacional y se pretende "fortalecer nuestra identidad como Nación a través de los símbolos patrios. Conocer su historia y significado". El origen de la escarapela se remonta al año 1812 cuando, a pedido del General Manuel Belgrano, el Primer Triunvirato (integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana) instituyó la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La misma no sólo permitió distinguirse de los enemigos sino que también fomentó el sentimiento de unidad y fuerza. Tras su aprobación, Belgrano se inspiró en sus colores para crear la bandera: "Siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia".



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO FINAL 2014 Ocurrió en el año 2014 cuando River goleó 5 a 0 a Quilmes, por la última fecha del campeonato, en "El Monumental". En ese entonces, "El Millonario" puso fin a una sequía de 6 años sin títulos, ya que, la última vez que había gritado campeón había sido en el Clausura 2008 bajo la dirección de Diego Simeone. El conjunto de Ramón Díaz estaba integrado por Marcelo Barovero, Ramiro Funes Mori, Leonardo Ponzio, Matías Kranevitter, Teófilo Gutiérrez y Fernando Cavenaghi; y debutó venciendo 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata con gol de Ponzio. Tras empatar 1 a 1 frente a Rosario Central, el equipo de Núñez cayó ante Godoy Cruz y Colón. Con un gol de "Teo" Gutiérrez, River le ganó a San Lorenzo en la quinta fecha. Después de este triunfo, empató sin goles ante Tigre y, en la siguiente fecha, venció 1 a 0 a Arsenal con gol de Cavenaghi. A pesar de que en el siguiente partido perdió 3 a 2 frente a All Boys, el equipo logró una victoria contundente ante Lanús. En la Fecha 10, se enfrentó contra Boca, club que cayó 2 a 1 por obra de Lanzini y Funes Mori. A lo largo del torneo, "El Millonario" ganó 11 partidos, perdió 4 y empató 4. "La Banda" cerró el torneo con una goleada 5 a 0 ante Quilmes, con goles de Cavenaghi (2), Mercado, Ledesma y Gutiérrez, que le permitió gritar campeón: "Estamos muy contentos principalmente por los jugadores porque dieron una demostración de grupo, que cualquier cosa que uno se propone lo puede conseguir" manifestó Díaz.



SE LANZA "MILLENNIUM" Un día como hoy en el año 1999, "Backstreet Boys" lanzaba su tercer álbum "Millennium". Producido por Kristian Lundin, Rami Yacoub y Max Martin e integrado por canciones compuestas por Brian Littrell, Kevin Richardson y Andreas Carlsson, el disco fue uno de los más exitosos del grupo: "Esperaba tener una carrera tan grande como la de esos artistas [Madonna y Michael Jackson] algún día, pero nunca imaginé que me acercaría a ella" expresó Howie Dorough. Entre las canciones se encuentran "I want it that way", "Larger than Life", "The one" y "Show me the meaning of being lonely".



