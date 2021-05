La importancia de controlar la hipertensión arterial durante la pandemia

El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y el Servicio de Cardiología del Hospital Británico invita a tomar conciencia sobre esta patología en el marco de la pandemia mundial por Coronavirus. El COVID19 ha demostrado tener impacto directo e indirecto en la mortalidad cardiovascular. Los pacientes con antecedentes cardiovaculares tienen mayor riesgo ante un contagio, una peor evolución ante una infección por COVID19 y eventos adversos por los factores de riesgo en sí. El Dr. Miguel Schiavone, Jefe de Hipertensión Arterial del Servicio de Cardiología del Hospital Británico refiere que "mantener los cuidados que ya venimos cumpliendo hace más de un año, (distanciamiento social, higiene de manos y uso de barbijo), son importantes para evitar contagios, pero no debe hacernos olvidar la importancia de realizar los controles de los factores de riesgo (dieta, ejercicio y adherencia a los tratamiento farmacológicos), ya que el no realizarlos puede aumentar la tasa de eventos cardiovasculares y generar una peor evolución ante una infección por COVID19". "En el Centro de Alta Complejidad de Hipertensión Arterial del Hospital, disponemos de todas las herramientas necesarias para realizar un correcto diagnóstico y verificar el control de la presión arterial, con las medidas de cuidado necesarias durante la pandemia, equipamiento de última tecnología y una gran calidad de atención", concluye el Dr. Schiavone. El Hospital Británico de Buenos Aires cuenta con una completa Red de Atención Médica en manos de profesionales médicos y enfermeros de excelencia, con aparatología y conocimiento de vanguardia a nivel mundial para la atención de patologías de diversa complejidad, como la Hipertensión Arterial. Actualmente se encuentra atendiendo con turno previo en sus Centros de Médicos (Microcentro, Vicente López, Lanús y Lomas de Zamora) y en su Sede Central (Barracas), cumpliendo con medidas de seguridad necesarias para el cuidado de pacientes y personal, acorde a normativas del Ministerio de Salud de la Nación. Sus Centros Médicos son espacios de atención "Verdes", lo que significa que son zonas de bajo riesgo COVID debido a los procedimientos de seguridad adoptados, al igual que ciertas zonas de la su Sede Central. Los turnos pueden obtenerse vía telefónica, comunicándose con el Call Center 0810-222-2748 o por la página web hospitalbritanico.org.ar. Asimismo, el Hospital Británico cuenta con más un año de experiencia en Teleconsultas, con una demanda creciente, que permite responder de forma rápida y segura a las demandas de salud solicitadas por los pacientes. Este Servicio, al que puede acceder cualquier persona llamando al 0810-222-0089, por la App institucional o por la página web hospitalbritanico.org.ar y está disponible para consultas no urgentes, de acuerdo a su obra social o prepaga, o a través del pago electrónico.



La importancia de controlar la hipertensión arterial durante la pandemia

