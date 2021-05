El Xeneize derrotó al Millonario en los penales y se citó en semifinales frente a Racing, que sacó a Vélez por la misma vía. Mientras tanto, ayer se confirmaron otros cinco contagios en el plantel de Marcelo Gallardo. Los Cuartos de Final de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol se cerraron el domingo con el superclásico que terminó, esta vez, en favor de Boca Juniors: después de igualar 1-1 en los 90 minutos (Carlos Tevez y Julián Álvarez, los goles), el Xeneize se impuso 4-2 en la definición por penales y avanzó a semifinales. En dicha instancia se medirá frente a Racing Club: a través de la misma vía, La Academia sacó del certamen a Vélez Sarsfield, el mejor equipo de la primera fase. Tras empatar sin goles en el estadio José Amalfitani, los de Avellaneda aprovecharon las virtudes de su arquero Gabriel Arias y se impusieron 4-2, a pesar de la ejecución que falló el campanense Leonardo Sigali en el segundo turno de la tanda (el defensor fue titular en la formación de Juan Antonio Pizzi). Y ayer ya se confirmó la programación de las semifinales: el sábado desde las 19.00 se medirán Colón de Santa Fe e Independiente, mientras el domingo desde las 15.30 jugarán Boca Juniors y Racing Club. CINCO MÁS River Plate llegó disminuido al superclásico por un brote de coronavirus en el plantel: 15 jugadores no pudieron ser parte del duelo jugado el domingo. Pero esa lista sigue creciendo: ayer se confirmaron los contagios de otros cinco jugadores del plantel de Marcelo Gallardo. Entre ellos hay cuatro futbolistas que estuvieron en La Bombonera: Leonardo Ponzio y Gonzalo Montiel fueron titulares; Lucas Beltrán ingresó en el segundo tiempo; y Alex Vigo quedó en el banco de suplentes. El quinto infectado es Fabián Londoño Bedoya. Esta situación, sumado a la lesión de Enzo Pérez (salió en el entretiempo por una contractura), dejaría a River sin la posibilidad de reunir 11 jugadores para enfrentar mañana como local a Independiente Santa Fe por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Es que el Millonario solo tenía inscriptos a 32 jugadores en la lista de buena fe del certamen continental (se permitían 50 de manera excepcional). Ahora, de esos 32, hay 20 contagiados de coronavirus, mientras Enzo Pérez y Javier Pinola están lesionados. Por ello, ayer River elevó un pedido a la CONMEBOL para poder utilizar mañana a los dos arqueros juveniles que presentó el domingo en La Bombonera: Leonardo Alan Díaz (que tuvo una gran actuación en su debut) y Agustín Gómez, quienes no están inscriptos en la lista original de 32 jugadores.

RIVER PIDIÓ HABILITAR A LEONARDO ALAN DÍAZ PARA LA COPA LIBERTADORES, DADO QUE NO TIENE ARQUEROS PARA RECIBIR MAÑANA A INDEPENDIENTE SANTA FE.





TEVEZ MARCÓ EL TANTO XENEIZE PARA EL 1-1 DE LOS 90 MINUTOS. DESPUÉS TAMBIÉN CONVIRTIÓ EN LA DEFINICIÓN POR PENALES.



SE LA JUEGA EL ROJO Por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda recibirá desde las 19.15 horas a Bahía de Brasil en un duelo que, prácticamente, podría definir el primer puesto del Grupo B. Ambos suman 8 puntos y aventajan por tres a Montevideo City Torque (5), que juega el jueves ante Guabira de Bolivia (0). El otro conjunto argentino que jugará hoy por la Sudamericana será Talleres (5 puntos), que recibirá a Bragantino (6) de Brasil desde las 21.30 horas. El conjunto cordobés debe ganar para depender de sí mismo en busca del boleto a los Octavos de Final de este Grupo G que lidera Emelec de Ecuador (7). RACING Y DEFENSA, EN BRASIL Hoy comienza la quinta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y dos equipos argentinos verán acción esta noche. Por un lado, Defensa y Justicia visitará a Palmeiras desde las 19.15 horas por el Grupo A. Hasta el momento, el conjunto brasileño está perfecto (12 puntos), mientras el Halcón suma 5 unidades y se juega el segundo puesto frente a Independiente del Valle (4), que hoy visita a Universitario de Perú (1). En tanto, desde las 21.00, Racing Club se medirá frente a San Pablo en el Morumbí. Ambos conjuntos suman 8 puntos y son líderes del Grupo E con buena ventaja sobre Rentistas (3) y Sporting Cristal (1), que se medirán también hoy en Perú.

Liga Profesional:

Boca eliminó a River, que sigue sumando casos positivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar