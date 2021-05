P U B L I C



OTRO GOLPE A ÑULS Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Sarmiento de Junín venció ayer 1-0 a Newells con un tanto anotado por Benjamín Borassi, quien aprovechó un error de la defensa rosarina para convertir a los 35 minutos de la primera parte. Ahora, el Verde aguarda en Octavos de Final por el vencedor del duelo entre Temperley y Talleres de Remedios de Escalada.



PRIMERA B METRO En el cierre de la 11ª fecha del Torneo Apertura, UAI Urquiza derrotó 2-1 a Fénix, mientras Deportivo Armenio igualó 1-1 con Villa San Carlos. El líder del certamen es Deportivo Merlo (20 puntos), que es escoltado por Colegiales y J.J. Urquiza (19). CHARRÚA ARRIBA Por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Central Córdoba de Rosario superó 1-0 a Argentino de Merlo y se cortó como único líder con 24 puntos. Por debajo, con 21, ya aparece Atlas, que, después de golear al Charrúa como visitante en el pendiente de la primera jornada, venció 3-0 como local a Victoriano Arenas y se acomodó junto a Dock Sud (también 21). Los otros resultados del domingo fueron: Luján 0-0 Real Pilar y Midland 1-2 Lamadrid. PRIMERA A FEMENINA Por la 7ª fecha de la Zona A, Racing goleó 7-1 como visitante a El Porvenir, mientras Lanús igualó 1-1 con Defensores de Belgrano. Este grupo es liderado por Boca Juniors (16) y San Lorenzo (14). En tanto, en el cierre de la jornada de la Zona B, Comunicaciones le ganó 2-1 como visitante a Excursionistas. En este grupo mandan River y UAI Urquiza con puntaje ideal (21). ALETI, A UN PASO Por la 37ª y anteúltima fecha de La Liga de España, el Atlético Madrid de Dego Simeone derrotó 2-1 a Osasuna con goles de Lodi y Luis Suárez en los últimos diez minutos de partido. Así mantuvo su diferencia de dos unidades sobre Real Madrid, que venció 1-0 a Athletic Bilbao como visitante. Así, el que se quedó sin chances de ser campeón fue Barcelona, que igualmente cayó 2-1 como local ante el Celta de Vigo que dirige Eduardo Coudet. Lionel Messi abrió la cuenta para el conjunto catalán, pero el doblete de Santi Mina le dio la victoria a los gallegos. El título se definirá el sábado: Atlético Madrid visita a Valladolid, mientras Real recibirá a Villarreal. JUEGA EL LEEDS Con cuatro partidos, hoy comenzará la 37ª y anteúltima fecha de la Premier League. Y estará en acción el Leeds de Marcelo Bielsa, que visitará a Southampton (14.00; ESPN). También jugarán: Manchester United vs Fulham, Brighton vs Manchester City y Chelsea vs Leicester. Los equipos de Manchester ya tienen asegurado su boleto para la próxima Champions League, mientras Chelsea, Leicester y Liverpool discuten los dos restantes. Leeds, por su parte, tiene todavía una mínima posibilidad de llegar a la Europa League. OTRA VEZ AFUERA Con el triunfo de Napoli (2-0 a Fiorentina) y el empate de Milan (0-0 con Cagliari), Juventus volvió a quedar en el quinto puesto de la Serie A de Italia, sin boleto a la próxima Champions League. Para clasificar deberá vencer en la última fecha a Bologna como visitante y esperar que Napoli (local vs Hellas Verona) o Milan (visitante vs Atalanta) pierdan puntos. La 37ª y anteúltima jornada culminó ayer con gol argentino: Rodrigo Palacio le dio el empate 2-2 a Bologna frente a Hellas Verona.

Breves: Fútbol

18 de Mayo de 2021

