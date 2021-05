» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Puerto Nuevo:

El entrenador, Gastón Dearmas, se refirió con cautela al gran arranque de su equipo en el Apertura: "Esta es una divisional muy pareja, con partidos muy parejos", aseguró. El domingo, el Auriazul recibe a Dep. Paraguayo. Consumada la victoria sobre Juventud Unida en cancha de Deportivo Malvinas, el entrenador de Puerto Nuevo, Gastón Dearmas, se fundió en un apretado y emotivo abrazo con su ayudante Ignacio Gómez y demás colaboradores. "Fue una gran alegría y también un desahogo. En el torneo pasado, en nuestra primera experiencia al frente del equipo, habíamos tenido buen funcionamiento, pero no habíamos logrado los puntos que creíamos merecer y eso nos había dejado un sabor amargo. Por eso este inicio es como una especie de reconocimiento en ese sentido y nos puso muy contentos", explicó el Tonga en diálogo con La Auténtica Defensa sobre ese momento de felicidad tras el pitazo del árbitro Fabián Jaimes. El triunfo 3-2 sobre el Lobo Rojo, después del 2-0 conseguido ante Muñiz en el debut, llevó al Portuario a posicionarse como único líder del Torneo Apertura de la Primera D. Una situación que, de golpe, generó mucha ilusión en el pueblo Auriazul, pero a la que el DT le pone paños fríos: "Nosotros vamos de un partido a otro, buscando dar pasos cortos, pero firmes", marca. "Esta es una divisional muy pareja, con partidos muy parejos. Hay dos o tres equipos que cuentan con mejores presupuestos y, después, los demás somos muy parejos. Y en ese grupo, la diferencia la hace el trabajo. Nosotros tenemos un plantel muy joven y el trabajo con jugadores tan chicos es un proceso largo. Hemos apostado a eso y sabemos que la clave es la paciencia. Ahora tenemos que aprovechar el entusiasmo que traen los buenos resultados para mejorar las cosas que hay que mejorar. Yo estoy muy contento con los chicos, por cómo laburan y por cómo se han comprometido con la idea que les proponemos", agregó. Respecto a la victoria frente a Juventud Unida, el entrenador Portuario destacó que su equipo nunca se desesperó a pesar de quedar rápidamente abajo en el marcador: "Nos mantuvimos tranquilos, pusimos la pelota en el piso y tuvimos el convencimiento para trabajar el partido, todos se entregaron por el equipo. Era una cancha muy chica y pudimos neutralizar las virtudes del rival, tapándole muy bien los espacios para que ellos no progresen en el campo como lo acostumbran hacer. Y así se nos fue dando el partido". Otra adversidad que debió superar el Auriazul en este compromiso fue el no poder contar con Enzo Ritacco (sobrecarga muscular), quien había sido una de las figuras en el debut ante Muñiz y, en esta oportunidad, fue reemplazado por Rodrigo Martínez (categoría 2001; ex Tigre), autor del tercer tanto del elenco campanense: "Tenemos un plantel corto y todas las bajas son sensibles para nosotros. Por suerte, Rodri entró muy bien. Sabíamos que es crack, pero jugó suelto, como si lo hubiera hecho en el barrio". El próximo domingo, Puerto Nuevo recibirá a Deportivo Paraguayo desde las 15.30 horas en busca de su tercera victoria y de mantenerse en lo más alto de la tabla.

LA FELICIDAD DEL DT PORTUARIO Y SU AYUDANTE IGNACIO GÓMEZ TRAS LA VICTORIA ANTE JUVENTUD UNIDA (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍA). TRIUNFO DE MUÑIZ Ayer, en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Muñiz venció 1-0 como local a Sportivo Barracas. De esta manera, el Rayo Rojo sumó sus primeros tres puntos, mientras el Arrabalero quedó con solo uno. La tercera fecha se dividirá en dos días: el domingo jugarán Puerto Nuevo vs Deportivo Paraguayo, Defensores de Cambaceres vs Argentino de Rosario y Liniers vs Centro Español; y el lunes lo harán Yupanqui vs Central Ballester, Atlético Lugano vs Muñiz y Sportivo Barracas vs Juventud Unida.

