Un motociclista terminó impactando con el lateral izquierdo de un Renault Laguna que se encontraba estacionado, luego de esquivar a un perro que se le cruzó por delante en Colón y Sivori. El motociclista fue trasladado al Hospital San José por el SAME.

#Dato Choque por causa de un perro suelto. En calle Colón y Sívori, un perro se cruzó delante de una Honda XR, al maniobrar, chocó el lateral de un Renault Laguna que acababa de estacionar según comentó el dueño del vehículo. Motociclista trasladado por SAME, CP zona 4 pic.twitter.com/LVbcRH4HPO — Daniel Trila (@dantrila) May 18, 2021

Por esquivar a un perro

