» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Campana comunicó 125 nuevos positivos y actualizó su total con el SISA







La Secretaría de Salud anunció que "volvió a tener acceso al listado completo" del SISA y, así, elevó a 11.358 los casos acumulados en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Son 773 más que los que venía informando. En tanto, los fallecidos se mantuvieron en 177. Este martes, la Secretaría de Salud municipal confirmó 125 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, al mismo tiempo que agregó otros 773 contagios confirmados a sus estadísticas. Así, con estos 898 casos, el reporte local presenta ahora 11.358 casos totales desde que comenzó la pandemia. "La Secretaría de Salud volvió a tener acceso al listado completo de casos de Covid-19 que registra el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y modificó su informe de situación diario", explicaron ayer desde el Municipio. "Durante meses, el equipo de salud municipal solo pudo acceder a los datos de los casos informados por las clínicas de la ciudad y el propio hospital, generándose una diferencia con los datos publicados por la Provincia, al quedar fuera los casos de vecinos de Campana que fueron diagnosticados en clínicas, hospitales y laboratorios privados fuera de la ciudad", agregaron. Esta diferencia de positivos acumulados subsanada ayer era la que La Auténtica Defensa marcó diariamente entre el reporte local y el "Informe Provincial" y que, incluso, había sido cuestionada en diferentes oportunidades en el ámbito del Concejo Deliberante, por ejemplo. A su vez, la "actualización" desbalancea el registro estadístico que se venía generando mes a mes, dado que estos 773 positivos sumados ayer al total campanenses no corresponden exclusivamente a mayo, sino que vienen acumulándose desde principios de año (en los primeros días de febrero la diferencia era mínima y luego comenzó a crecer hasta superar los 700 casos). Además, la Secretaría de Salud aclaró que ya no informará más la cantidad de casos activos ni los recuperados y solo "publicará a diario el total de nuevos casos y fallecidos (si los hubiera) que informa el sistema SISA del Ministerio de Salud de la Nación". En ese sentido, ayer no notificó nuevos fallecidos, por lo que la cantidad de víctimas fatales en Campana se mantuvo en 177. Así la tasa de letalidad cayó a 1,56% en nuestra ciudad. INFORME PROVINCIAL En su actualización de las 20:45 de ayer, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicaba que Campana presentaba 11.336 casos totales (22 menos que los señalados a nivel local tras la "actualización" de este martes) y 180 víctimas fatales, tres más que las reportadas hasta el momento por el Municipio. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 132 nuevos positivos, 76 altas médicas y un deceso, correspondientes a una mujer de 65 años que estaba internada en una clínica privada del distrito. De esta manera, la vecina ciudad presenta ahora 10.333 casos totales que se dividen en 1.048 que se encuentran activos, 9.025 que se han recuperado y 260 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar sumó 208 nuevos positivos y 12 decesos y, así, ahora acumula 23.640 casos totales y 655 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 23 nuevos positivos, 4 altas médicas y 2 decesos. Con estas novedades, el municipio acumula ahora 2.653 casos totales que se dividen en 192 que se encuentran activos, 2.409 que se han recuperado y 52 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron ayer 363 nuevos contagios y 6 decesos, por lo que el distrito llegó a 39.938 casos totales y 586 fallecidos desde que comenzó la pandemia.



EL MUNICIPIO MODIFICÓ TAMBIÉN SU PLACA INFORMATIVA RESPECTO A LA SITUACIÓN COVID Y YA NO DETALLA MÁS LA CANTIDAD DE CASOS ACTIVOS.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó que los casos totales de#Covid19 hasta el momento (desde el inicio de la pandemia) en Campana son 11358, sumando 125 en las últimas 24 hs, mientras que el total de fallecidos asciende a 177 #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/2ldfi8daPJ — Daniel Trila (@dantrila) May 19, 2021

Coronavirus:

Campana comunicó 125 nuevos positivos y actualizó su total con el SISA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar