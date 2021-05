» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. 19 de Mayo de 2021:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PIDEN POR LIMPIEZA "Calle Castelli entre Burgos y J. P. García y el cruce con Castelli. Falta limpieza en casi toda la manzana. Pastizales altos. Peligro para la gente que circula por ese lugar" muestra Horacio.



PERDIDA DE AGUA "Gran pérdida de agua en Avenida Ameghino al 1160", muestra Eduardo.



AGRADECIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA "Operarios realizaron poda de árboles cuyas ramas ponían en riesgo las instalaciones eléctricas y las personas en calle Rossini de Barrio Dalmine" muestra Federico.

#QuejaVecinal permanente pérdida de agua potable en la vereda de General Savio 1138 #Campana, desde hace tiempo la pérdida genera charcos y el agua corre hacia la esquina, por Chiclana generando verdín. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/zoSWxBhl8d — Daniel Trila (@dantrila) May 18, 2021 A LA COMUNIDAD #ALaComunidad perro herido necesita ayuda. Andaba en Sarmiento y Necochea, perro mediano con su cuello lastimado buscando donde refugiarse, vecinos solicitaron ayuda a CIMOPU y a Zooonosis pero no obtuvieron respuesta positiva. Por último se refugió tras la reja verde de una casa pic.twitter.com/YTplziPpsH — Daniel Trila (@dantrila) May 18, 2021

