"Toda ayuda es positiva, pero debe estar coordinada con los movimientos que trabajan en los barrios"







El referente de Somos Barrios de Pie manifestó diferencias con el operativo de asistencia alimenticia que se organizó con el Ejercito en el Dignidad. El referente de Somos Barrios de Pie, Guillermo Varela, manifestó cuestionamientos al operativo de asistencia alimentaria del que participaron concejales del Frente de Todos junto al Ejercito en el barrio Dignidad. En ese sentido y en diálogo con La Auténtica Defensa, Varela comentó que si bien "toda ayuda es positiva" debe "estar coordinada con los movimientos que trabajan en el barrio", revelando que no hubo contactos entre los ediles y militares y las organizaciones sociales del territorio. LAD contactó a Varela porque antes, Somos Barrios de Pie había publicado en su Facebook un escrito irónico hacia la iniciativa de los concejales peronistas, titulado "El Ejército de las organizaciones sociales". "Este Ejército sale a batallar siempre, con amplitud con solidaridad en serio, hablando con otros movimientos, aceptando diferencias, coordinando esfuerzos, porque la unidad, se hace con todos y todas", expresó la organización. Somos Barrios de Pie destacó "el enorme trabajo cotidiano, que muchos se niegan a reconocer solo por miopía política" y afirmó que "la pandemia exige grandeza", acompañando la publicación con fotos de mujeres integrantes de la organización cocinando durante una olla popular. Varela manifestó que "la gente no sabía" sobre la llegada del operativo de los militares al barrio y aseguró que hubo "que salir a decirle que venga". "No se coordinó, no se habló con los comedores del barrio, sabiendo todo el trabajo social que hacen las organizaciones. Resultó hasta incomodo", lamentó. De todas maneras, el referente barrio reconoció que "toda ayuda es positiva".



Integrantes de Somos Barrios de Pie ayer durante la preparación de una olla popular.



