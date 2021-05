» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. Participá del primer Concurso Nacional de Hip Hop







El Ministerio de Cultura presenta el primer concurso nacional de música urbana "Misión Hip Hop", cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de este movimiento cultural en todo el país estimulando la producción de sus géneros musicales. ¿Qué es? Un concurso de música urbana en el que serán elegidos diez artistas ganadores, dos de cada región del país, para ser premiados con la producción y grabación de un tema de su autoría. ¿Quiénes pueden participar? Podrán participar artistas solistas y/o bandas de todas las provincias y de CABA, mayores de 18 años, y que sean ciudadanos/as nativos/as, naturalizados/as o residentes permanentes. ¿Cómo puedo participar? Primero tenés que descargar las bases y condiciones del concurso. Luego deberás ingresar en este link y completar el formulario con datos personales, presentar la documentación requerida y un video alojado en alguna plataforma de reproducción de video (YouTube, Vimeo, etc.) Los temas musicales presentados deberán ser originales, de propia autoría, en idioma español, con un máximo de duración de 3 minutos. No se admitirá contenido machista, xenófobo, violento, racista, discriminatorio, o cualquier contenido que sea moral o éticamente incorrecto. ¿Cuál es el premio? Los diez artistas ganadores serán beneficiados con la producción y grabación de un tema de su autoría. ¿Cómo está compuesto el jurado? El Jurado de selección de los ganadores estará integrado por representantes destacados del ámbito cultural e institucional y se compondrá de 5 miembros titulares y 3 suplentes, conformado por una autoridad competente del Ministerio de Cultura de la Nación con rango no menor a Director Nacional, y referentes idóneos de la temática. Para la selección de ganadores el jurado valorará los siguientes criterios: Musicalidad y técnica vocal, Melódicos, rítmicos y manejo del tempo, Referencias al Hip Hop, Interpretación, Identidad musical y Flexibilidad Artística ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? La convocatoria está abierta hasta el 25 de mayo. Por consultas, escribir al mail industrias.culturales@cultura.gob.ar



