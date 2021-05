» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 19 de Mayo







DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA Instituido en el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Materna y el Primer Congreso Iberoamericano en el año 2010, en este día se conmemora la firma de la "Carta de Brasilia" en el año 2005; a su vez, se promueve la donación de leche materna y se homenajea a las madres donantes por ayudar a salvar las vidas de cientos de bebés. En dicho documento se decidió conformar la Red de Bancos de Leche Humana de Latinoamérica, la cual desempeña "una función estratégica en la política pública de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, con énfasis en la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida". La donación de leche materna beneficia a bebés prematuros o de bajo peso; alérgicos o intolerantes a las fórmulas de leche artificial; y a aquellos sometidos a intervenciones quirúrgicas o que por alguna razón no pueden ser amamantados por sus madres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y es el mejor alimento para los bebés debido a que no sólo los nutre sino que también los inmuniza de diversas enfermedades. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) remarca que la misma mejora la salud materna al reducir el riesgo de padecer cáncer de ovario y de mama, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.



FALLECE "TANGUITO" José Alberto Iglesias nació el 16 de septiembre del año 1945 en Caseros, Buenos Aires. Decidido a dedicarse a la música, "Tanguito" comenzó a tocar en clubes de barrio de Flores y Mataderos. En el año 1963, integró "Los Dukes", banda con la que grabó "Decí por qué no querés", de Palito Ortega, "Carnaval, carnaval" de Ball y Roger, "Maquillada" de Freddie Cora y su composición "Mi Pancha"; asimismo, compartió escenario con "Sandro y Los de Fuego" y los "Bobby Cats". Ante la posibilidad de grabar su disco solista en el sello "RCA", el músico abandonó la banda desconociendo que dicho proyecto nunca prosperaría. Con el tiempo, comenzó a frecuentar la confitería "La Perla del Once" y el célebre bar-teatro "La Cueva"; en el baño del primero, compuso junto a Litto Nebbia "La Balsa", canción fundante del rock argentino, que grabaron "Los Gatos" en el año 1967. Otras de sus composiciones fueron "Amor de primavera" (con Hernán Pujó), "El hombre restante" (con Javier Martínez), "Natural" y "La princesa dorada" (con Pipo Lernoud). Tras su deceso, se lanzaron los discos "Tango" (1973) y "Yo soy Ramsés" (2009). Falleció en el año 1972 en Buenos Aires.



SE LANZA "SWISH SWISH" Un día como hoy en el año 2017, Katy Perry lanzaba el sencillo "Swish Swish". Perteneciente al álbum "Witness" (2017) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Nicki Minaj y Duke Dumont, la canción es acerca de superar a los "haters" y prosperar: "Creo que es un gran himno para la gente cuando alguien intenta reprimirte o intimidarte […] Representa la liberación de todo lo negativo que no te sirve".



