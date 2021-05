» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine suma complicaciones; Emanuel Bilbao dio positivo de coronavirus







También está contagiado el arquero suplente, Lucas Bruera, quien igualmente podría llegar al duelo del domingo frente a Güemes de Santiago del Estero. Caso contrario, atajaría Ezequiel Navarro Montoya, quien finalmente será habilitado esta semana. Como si el entrenador Marcelo Franchini no tuviese demasiadas preocupaciones por la falta de funcionamiento y resultados de su equipo, las malas noticias parecen perseguir a este difícil presente futbolístico de Villa Dálmine: ayer se confirmó que el arquero Emanuel Bilbao dio positivo de coronavirus y se perderá el duelo que el Violeta sostendrá este domingo como visitante frente a Güemes de Santiago del Estero, líder de la Zona B. La preocupación que trajo esta noticia está relacionada a otro contagio que sufrió el plantel la pasada semana: el del arquero suplente, Lucas Bruera. De hecho, "el Loco" no estuvo el domingo en el banco de suplentes frente a Almagro y su lugar fue ocupado por el juvenil Bruno Sánchez, dado que Francisco Salerno se recupera de una lesión y Ezequiel Navarro Montoya todavía no contaba con su habilitación. Sin embargo, este lunes arribó el transfer del hijo del "Mono", cuya última experiencia antes de sumarse al equipo de nuestra ciudad fue en el fútbol español y sería habilitado por AFA esta semana. Así, en caso que Bruera no reciba el alta antes del viaje a Santiago del Estero, Navarro Montoya sería el titular y el juvenil Sánchez seguiría como suplente. Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que para el partido del domingo a las 16.00 horas entre Güemes y Villa Dálmine fue designado Maximiliano Ramírez como árbitro principal; José Castelli y Daiana Milone como asistentes; y Nelson Bejas como cuarto. Será la segunda vez que Ramírez dirija al Violeta. La anterior fue el 26 de noviembre de 2017, en Campana, cuando el equipo por entonces dirigido por Felipe De la Riva venció 2-1 como local a Nueva Chicago con un doblete de Jorge Córdoba y a pesar de la expulsión de Renso Pérez.

EMANUEL BILBAO SE PERDERÁ EL PARTIDO DEL DOMINGO EN SANTIAGO DEL ESTERO. FRANCHINI: "MENTALMENTE NO ESTAMOS FUERTES" Luego de la derrota frente a Almagro como local, el DT de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, señaló que el gol recibido en el primer tiempo golpeó mucho a un equipo que, hasta ese momento, mostraba mejorías respecto a la presentación frente a Santamarina de Tandil. "Mentalmente no estamos fuertes y ante la adversidad se nos complica", afirmó el entrenador en diálogo con FM Radio City. "Arrancamos bien, con los laterales-volantes bien subidos en ataque, sobre todo con Fernando Bersano por la izquierda, que lo hizo muy bien y generó por ese sector. Hacia el lado derecho nos costó más llegar. El 5-3-2 funcionó hasta que nos metieron el gol. Después, el tramo final del primer tiempo no me gustó", agregó. En el balance general, el entrenador consideró que Almagro se llevó un premio demasiado grande de Campana: "Ellos no hicieron mucho como para llevarse los tres puntos. Fue un partido muy parejo: ellos tuvieron dos situaciones de gol y nosotros tres, pero no supimos estar tranquilos al momento de la definición". La derrota dejó a Villa Dálmine en el último puesto y también golpeó las expectativas de Franchini, quien reconoció que tras el partido quedó "muy amargado", porque consideraba que "este era el partido para empezar a dar vuelta esta historia". Igualmente aclaró: "Estamos con fuerzas para levantar esto".

