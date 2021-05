» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 19/may/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

Franchini; "Mentalmente no estamos fuertes"







Luego de la derrota frente a Almagro como local, el entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, señaló que el gol recibido en el primer tiempo golpeó mucho a un equipo que, hasta ese momento, mostraba mejorías respecto a la presentación frente a Santamarina de Tandil. "Mentalmente no estamos fuertes y ante la adversidad se nos complica", afirmó el entrenador en diálogo con FM Radio City. "Arrancamos bien, con los laterales-volantes bien subidos en ataque, sobre todo con Fernando Bersano por la izquierda, que lo hizo muy bien y generó por ese sector. Hacia el lado derecho nos costó más llegar. El 5-3-2 funcionó hasta que nos metieron el gol. Después, el tramo final del primer tiempo no me gustó", agregó. En el balance general, el entrenador consideró que Almagro se llevó un premio demasiado grande de Campana: "Ellos no hicieron mucho como para llevarse los tres puntos. Fue un partido muy parejo: ellos tuvieron dos situaciones de gol y nosotros tres, pero no supimos estar tranquilos al momento de la definición". La derrota dejó a Villa Dálmine en el último puesto y también golpeó las expectativas de Franchini, quien reconoció que tras el partido quedó "muy amargado", porque consideraba que "este era el partido para empezar a dar vuelta esta historia". Igualmente aclaró: "Estamos con fuerzas para levantar esto".

