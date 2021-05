La importancia de vacunar a las mascotas contra la rabia

Luego de que se conociera el fallecimiento de una mujer por Rabia debido a la mordida de un felino con la enfermedad en la ciudad de Coronel Suárez, la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis recordó que "la aplicación de la vacuna en los animales domésticos previene el 100% el contagio".

Ante el fallecimiento, en la ciudad de Coronel Suárez, de una mujer por rabia –luego de que sufriera la mordedura de un gato-, la Dirección de Zoonosis del Municipio recordó la importancia de reforzar el calendario de vacunación anual de los animales domésticos.

"Hace 13 años que no se registraba un caso de rabia en humanos en territorio bonaerense. No obstante, ante la gravedad de este caso es importante que los vecinos tomen conciencia de lo significativo que es aplicar dicha vacuna ya que previene al 100% el contagio. Igualmente hay que ser cautos y llevar tranquilidad de que la situación no cambió, aunque hay que hacer énfasis en revacunar anualmente nuestras mascotas para mantener el control adecuado de la trasmisión", comentó el director del área, Gonzalo Brutti.

En este sentido, Brutti recordó que la vacuna contra la rabia se aplica gratuitamente en la Dirección de Zoonosis. Para ello, debe solicitarse un turno previamente.

"Pero – añadió- es importante también tener en cuenta que en clínicas veterinarias privadas se realiza vacunación antirrábica, y quien pueda lo haga para cubrir un mayor porcentaje de cobertura".

Por último, explicó que "la vacunación antirrábica está indicada tanto para caninos como felinos a partir del 3º mes de vida y es necesario realizar una revacunación anual".

SOBRE LA RABIA

- El virus de la rabia se transmite al ser humano a través de saliva de animales infectados, tanto domésticos (principalmente perros y gatos) como animales silvestres (murciélagos, zorros, zorrillo, entre otros).

- Generalmente, el virus entra a través de la piel y membranas mucosas, por mordeduras o arañazos.

- El virus rábico produce un cuadro clínico de encefalomielitis aguda con una letalidad del 100%