Ayer se informaron 153 nuevos positivos y también el fallecimiento de cuatro pacientes que habían contraído la enfermedad. Así, los casos acumulados ascendieron a 11.511 y las víctimas fatales, a 181. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 153 nuevos positivos de coronavirus, la cifra diaria más alta que se haya registrado en nuestra ciudad desde el comienzo de la pandemia, después de los 144 que se notificaron el último 28 de abril. De esta manera, Campana acumula ahora 11.511 casos totales. Sin embargo, dado el recorte de información que aplicó la Secretaría de Salud esta semana, no hay precisiones respecto a la cantidad de esos casos que se encuentran activos (ya no se comunican altas médicas ni recuperados totales). Mientras tanto, mayo ya se convirtió en el mes con mayor cantidad de contagios detectados desde que comenzó la pandemia: el total ascendió ayer a 1.852, sin contar los 773 correspondientes a la "actualización" que realizó el martes la Secretaría de Salud después de "volver a tener acceso" al listado completo del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). En tanto, el promedio de positivos confirmados en los últimos siete días ascendió este miércoles a 95,6. A su vez, el área de Salud municipal también notificó ayer la muerte de cuatro pacientes que habían contraído coronavirus, aunque en esta oportunidad no dio precisiones respecto a edades de los fallecidos ni sobre los nosocomios en los que eran atendidos. De esta manera, en los últimos nueve días, Campana ha reportado 17 decesos; y a lo largo de mayo ya se han registrado 27 fallecimientos. Esto ha generado que el total de víctimas fatales en la ciudad ascendiera a 181 desde que comenzó la pandemia. INFORME PROVINCIAL La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no actualizó ayer sus datos, por lo que Campana seguía presentando 11.336 casos totales y 180 víctimas fatales. ZÁRATE: SEIS MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 121 nuevos positivos, 58 altas médicas y 6 decesos. Las muertes confirmadas este miércoles corresponden a tres hombres de 64, 66 y 75 años; y a tres mujeres de 43, 52 y 73 años. Cinco de estos fallecimientos se dieron en nosocomios del distrito, mientras el deceso del hombre de 66 años se produjo en una clínica privada de Campana. De esta manera, la vecina ciudad presenta ahora 10.454 casos totales que se dividen en 1.105 que se encuentran activos, 9.083 que se han recuperado y 266 que han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz sumó 17 nuevos positivos, 2 altas médicas y un deceso. Con estas novedades, el municipio acumula ahora 2.670 casos totales que se dividen en 206 que se encuentran activos, 2.411 que se han recuperado y 53 que han fallecido. En tanto, los datos de Escobar y Pilar no se actualizaron en consonancia con la no actualización de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Coronavirus:

Cuatro muertes y un nuevo récord de contagios en Campana

