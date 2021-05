La nueva Ley de Alquileres retrajo la oferta de propiedades

P U B L I C



Los presidentes de los colegios de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia y de Zárate Campana coinciden en que la extensión de los contratos a 3 años genera incertidumbre entre los propietarios y retracción en la oferta. "Si no fuese porque el mercado de compraventa está parado, habría menos propiedades en alquiler", señaló Carlos Terragno. La baja oferta de alquileres y la caída en la concreción de nuevos contratos es una tendencia que se viene verificando tanto en nuestro distrito que abarca los Partidos de Zárate, Campana, Exaltación y Escobar; como en el resto del territorio bonaerense. Así lo ratifican tanto el presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto; y Carlos Terragno, presidente del colegio Zárate Campana. "El problema - comentó Donsanto- tiene varias aristas. Una es la baja rentabilidad que ofrece al propietario tener una propiedad en alquiler, que además está por debajo del resto de los países de la región: Paraguay está en un 7%, Uruguay en un 5 %... y en Argentina es sólo el 2,3%. Es decir, no es tan claro que tener una propiedad en alquiler sea conveniente. Por otra parte, a eso se le suma que la extensión de los contratos de 2 a 3 años le agregó incertidumbre al propietario dado el contexto inflacionario. Entonces, los alquileres suben no sólo por la demanda, sino por la necesidad de cubrirse que tienen los propietarios". Otra de las aristas cuestionadas en la Ley sancionada en julio de 2020 es el método de ajuste de las mensualidades de alquiler, que ahora es anual. "Tendría que volver a ser como era antes, semestral, o pactada entre ambas partes según las posibilidades y diferentes realidades. Lo que pasa es que muchas veces se legisla pensando sólo en CABA, cuando la realidad en las provincias es diferente: en general, en el interior nos conocemos todos y las cosas se pueden charlar. Ahí también está el rol fundamental del Martillero, que hace bastante más que cerrar un acto administrativo, y es acercando a las partes", señaló Carlos Terragno y agregó: "Si no fuese porque el mercado de compraventa está parado, habría menos propiedades en alquiler. Como las propiedades no se venden, entonces los dueños prefieren alquilar a tenerlas paradas, pero no porque consideren que sea lo más conveniente. Como dice Juan Carlos, hoy estamos en el piso histórico de rentabilidad respecto a los alquileres". En ese mismo sentido, el presidente del Colegio de Martilleros de Zárate Campana considera que las propiedades en nuestro distrito están sobrevaluadas en dólares. "De un tiempo a esta parte, tanto en CABA como en el gran Buenos Aires, han bajado el precio entre un 30 a un 35%, algo que no pasa en nuestras ciudades y se refleja en las pocas o casi nulas operaciones de compraventa que estamos teniendo". "Lo que hay que entender con el tema de los alquileres es que el Estado está para controlar y poner un techo, pero no para intervenir, porque así termina distorsionando el mercado y en consecuencia a todos los eslabones de esta cadena: desarrolladores, propietarios, constructores, corredores inmobiliarios y, fundamentalmente, a los inquilinos que pretendía favorecer", señaló el presidente del colegio bonaerense y agregó: "A esto se le suma la obligación de registrar el contrato de alquiler en la AFIP. Entonces, surgen instrumentos alternativos para alquilar en los que la redacción es un verdadero jeroglífico pensado para evadir esta nueva obligación". "Estas cuestiones también se ven distorsionadas por las llamadas franquicias, como puede ser RE/MAX, donde se confunde una actividad profesional con una comercial. En definitiva, un Martillero y Corredor Público debidamente colegiado maneja propiedades de terceros que, en la mayoría de los casos son el fruto de años de esfuerzo, incluso de toda una familia, lo cual es una gran responsabilidad. Entonces, los colegios representan al Estado para controlar a sus matriculados, es decir, quienes están habilitados para que estas operaciones se realicen adecuadamente; como también de ser necesario llevan adelante una actividad disciplinaria con los matriculados al detectarse algún desvío. No es un tema menor y por eso una inmobiliaria siempre tiene que estar manejada por un profesional matriculado", concluyó Terragno.

"Muchas veces se legisla pensando sólo en CABA, cuando la realidad en las provincias es diferente", dicen Donsanto y Terragno.



La nueva Ley de Alquileres retrajo la oferta de propiedades

