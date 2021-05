Transitaban en una Gilera Smash por diagonal Lavalle hacia la plaza, cuando colisionaron con una Renault Duster. Una mujer y sus dos sobrinos de 12 y 7 años cayeron al pavimento de diagonal Lavalle al colisionar con la moto en la que se trasladaban con el costado derecho de una Renault Duster. La Gilera Smash circulaba por la diagonal hacia la plaza, y el encuentro con la camioneta tuvo lugar a la altura de Sivori. Con heridas aparentemente leves, tres viajes del SAME fueron necesarios para trasladarlos hasta el Hospital San José. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla asignados a la Zona 1.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 13 de ayer. El SAME realizó los tres traslados.

#Dato Choque en la diagonal. Una jóven y dos sobrinos de 7 y 12 años que circulaban en una Gilera Smash por Diagonal Dellepiane resultaron con politraumatismos al impactar con el lateral de una Renault Duster que cruzó en Sívori. Fueron trasladados por SAME, CP zona 1. Amp pic.twitter.com/16mH3i9n1Q — Daniel Trila (@dantrila) May 19, 2021

Dos niños y su tía accidentados

